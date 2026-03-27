Μύκονος: Οι πρώτοι τουρίστες έφτασαν - Πρεμιέρα για τη σεζόν 2026

Την πρώτη τους εμφάνιση έκαναν οι τουρίστες για την σεζόν 2026, στη Μύκονο. Ήδη από τις 26 Μαρτίου, το λιμάνι του νησιού, σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonoslive.tv, υποδέχθηκε την πρώτη κρουζιέρα ανοίγοντας επίσημα την τουριστική περίοδο.

Ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο

Οι περίπου 600 επιβάτες του Silver Muse, ενός από τα πιο πολυτελή κρουαζιερόπλοια της αγοράς, περιηγήθηκαν για αρκετές ώρες στα όμορφα σημεία της Μυκόνου.

Το πλοίο της Silversea Cruises απέπλευσε στις 18:00, ωστόσο ακόμη και μετά την αναχώρησή του, πολλοί τουρίστες, όπως αναφέρει το Mykonoslive.tv – κυρίως από τις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Ισπανία – παρέμειναν στη Χώρα, συνεχίζοντας τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού.

Το μαγικό ηλιοβασίλεμα

Ο δημοσιογράφος Πέτρος Νάζος, με την κάμερα του Mykonos Live TV, κατέγραψε πλάνα από τον Γιαλό και τη Μικρή Βενετία την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Οι επιχειρηματίες εμφανίζονται αισιόδοξοι, κάνοντας λόγο για ενθαρρυντική έναρξη της τουριστικής σεζόν, ενώ εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, ενόψει και του Πάσχα που φέτος εορτάζεται στις 12 Απριλίου.

Με πληροφορίες από το MykonosLiveTV

