Κοινωνικός τουρισμός: Οι δικαιούχοι - Πώς θα δοθούν 300.000 vouchers

Με σημαντικές αλλαγές θα εφαρμοστεί φέτος το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από την 1η Μαϊου.

Με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαϊου 2026 , το πρόγραμμα φέρνει ανατροπές στην μοριοδότηση, τις παροχές και τους δικαιούχους, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα».

Ακολουθούν οι βασικές αλλαγές:

Πρόωρη εκκίνηση και επιμήκυνση περιόδου

Για πρώτη φορά το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από τις αρχές Μαϊου αντί για τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των καταλυμάτων τους μήνες αιχμής (Ιούλιος - Αύγουστος) και δίνει την ευκαιρία στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις αργίες της άνοιξης σε προσιτές τιμές.

«Πράσινο φως» με προτεραιότητα στους πολύτεκνους

Οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Ένταξη ανάδοχων μητέρων

Σε μια σημαντική κοινωνική αναγνώριση, οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα. Δεν λαμβάνουν μόνο το voucher του κοινωνικού τουρισμού , αλλά εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες σε όλες τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.

Διεύρυνση ειδικών επιδομάτων μητρότητας

Η μεταρρύθμιση επεκτείνεται και πέρα από τα τουριστικά καταλύματα. Οι ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας καλύπτουν πλέον ένα ευρύτατο φάσμα:

Φυσικές μητέρες

Θετές μητέρες

Μητέρες μέσω παρένθετης κύησης

Ανάδοχες μητέρες

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Μαϊου - νωρίτερα από ποτέ - και θα αφορά 300.000 επιταγές (Vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της Δυπα, κατόπιν συνεννόησης τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Οι διανυκτερεύσεις

Ειδικά σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων) μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες οι οποίοι/ες:

Είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή

Έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή

Έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

Συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»