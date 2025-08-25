Μύκονος: Εντυπωσιασμένοι οι τουρίστες από την «απόβαση» πελαργών – Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες λευκοί πελαργοί εμφανίστηκαν στη Μύκονο, προκαλώντας μεγάλη εντύπωση σε γηγενείς και ταξιδιώτες.

Οι… φτερωτοί επισκέπτες βρήκαν καταφύγιο πάνω σε στύλους της ΔΕΗ αλλά και βραχώδη σημεία του νησιού, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να τους απαθανατίσουν.

Αν και σπάνια, η παρουσία των πελαργών στη Μύκονο υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής και αναδεικνύει την ομορφιά των τυχαίων συναντήσεων με τη φύση.

Ο λευκός πελαργός, γνωστός και ως λελέκι, είναι αποδημητικό πουλί που φωλιάζει σε Ευρώπη και Ασία, ενώ το φθινόπωρο μεταναστεύει στην Αφρική διανύοντας ένα ταξίδι πολλών χιλιομέτρων μέχρι να μας έρθει και πάλι την άνοιξη.

Δυστυχώς, το ταξίδι του δεν είναι τελείως ακίνδυνο, καθώς τα ηλεκτροφόρα καλώδια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει.

Όσοι λευκοί πελαργοί εμφανίζονται στην Ελλάδα πριν από τέλος του καλοκαιριού, έχουν ξεκινήσει πρώτοι το ταξίδι της μετανάστευσης και είτε είναι οι μικρότεροι σε ηλικία, είτε αυτοί που δεν αναταράχθηκαν, σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ».