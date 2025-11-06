Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος που καταδικάστηκε για το «Πραξικόπημα ΙΙ»

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ακύρωσε την ποινή της δεκαετούς κάθειρξης που της είχε επιβληθεί, διατάσσοντας την άμεση απελευθέρωσή της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Jeanine Anez, βγαίνει από τη φυλακή Miraflores, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την ποινή φυλάκισης 10 ετών που της είχε επιβληθεί στη Λα Παζ της Βολιβίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

AP/Juan Karita
Με μια σημαία και συνοδευόμενη από τα δύο παιδιά της, η Τζανίν Άνιες, πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, έφυγε από τη φυλακή Μιραφλόρες, όπου κρατούνταν για σχεδόν 5 χρόνια, μετά την ακύρωση της δεκαετούς ποινής που της είχε επιβληθεί για την υπόθεση «Πραξικόπημα ΙΙ», που αφορούσε στον τρόπο με τον οποίο ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2019 και οδήγησε στην παραίτηση του Έβο Μοράλες.

«Δεν θα μετανιώσω ποτέ που υπηρέτησα τη χώρα μου, όταν η χώρα μου το χρειαζόταν. Αυτή είναι η δέσμευση που πρέπει να κάνει κάθε Βολιβιανός που αγαπά την πατρίδα του, την υπέθεσα ακόμη και γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα είχε κόστος», είπε στους υποστηρικτές του που την περίμεναν έξω από τη φυλακή.

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Jeanine Anez, βγαίνει ελεύθερη από τη φυλακή Miraflores, μετά την ακύρωση της 10ετούς ποινής φυλάκισης που της είχε επιβληθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, στη Λα Παζ της Βολιβίας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

AP/Juan Karita

Η πρώην πρόεδρος κατήγγειλε ότι της φέρθηκαν «σαν πραγματική εγκληματία, χωρίς καμία συμπόνια».

Jeanine Anez

Η πρώην προσωρινή πρόεδρος της Βολιβίας, Jeanine Anez, κατευθύνεται στη φυλακή γυναικών Miraflores στη Λα Παζ της Βολιβίας, στις 15 Ιουνίου 2022

AP/Juan Karita

Την Τετάρτη, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την ποινή των 10 ετών που της επιβλήθηκε και διέταξε την άμεση αποφυλάκισή της.

Η Άνιες καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2022 κατηγορούμενη ότι έθεσε παράνομα τον εαυτό της στη συνταγματική γραμμή διαδοχής όταν ήταν δεύτερη αντιπρόεδρος της Γερουσίας και ανέλαβε την Προεδρία του Κράτους μετά την παραίτηση του Μοράλες. Η πολιτική κρίση ερμηνεύτηκε από τους πιστούς της κυβέρνησης ως «πραξικόπημα», ενώ η αντιπολίτευση θεώρησε ότι ήταν αποτέλεσμα εκλογικής νοθείας στις αποτυχημένες εκλογές του 2019.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βολιβίας, Jeanine Anez, αριστερά, υπογράφει νόμο για τη διεξαγωγή νέων εκλογών, δίπλα στην πρόεδρο της Γερουσίας Monica Eva Copa, στη Λα Παζ της Βολιβίας, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Η Βολιβία αγωνίζεται να σταθεροποιηθεί μετά από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και βίας, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 30 άτομα. Ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες παραιτήθηκε στις 10 Νοεμβρίου μετά από εκλογές που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ήταν νοθευμένες

AP/Juan Karita

"Σε αυτή τη χώρα δεν υπήρξε ποτέ πραξικόπημα, αυτό που υπήρξε ήταν εκλογική νοθεία», επιβεβαίωσε η Άνιες φεύγοντας από τη φυλακή.

Η κατάσταση της πρώην προέδρου, καθώς και άλλων αντιπάλων που κρατούνται με παρόμοιες κατηγορίες, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και σε διεθνές επίπεδο.

Διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη δικαστική διαδικασία και τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατείτο.

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με Νόμπελ 2025, Corina Machado, της έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο γιορτάζει την ακύρωση της άδικης ποινής που της στέρησε την ελευθερία για πέντε ολόκληρα χρόνια, ενώ ήταν αθώα.

Η Άνιες αναμένεται να παραμείνει στην πόλη Λα Παζ για τις επόμενες ημέρες και να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Ροντρίγκο Παζ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος που καταδικάστηκε για το «Πραξικόπημα ΙΙ»

