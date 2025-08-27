Βολιβία: Πανωλεθρία για την αριστερά στις εκλογές - Απόλυτη πλειοψηφία των κομμάτων της δεξιάς

Στο νέο κοινοβούλιο, τέσσερα κόμματα της δεξιάς θα καταλάβουν 119 από τις 130 έδρες της κάτω Βουλής και τις 36 έδρες της Γερουσίας ανεξαιρέτως.

Βολιβία: Πανωλεθρία για την αριστερά στις εκλογές - Απόλυτη πλειοψηφία των κομμάτων της δεξιάς

Ο υποψήφιος πρόεδρος Rodrigo Paz χαιρετά έναν υποστηρικτή του στο δρόμο προς το κυβερνητικό μέγαρο για μια συνάντηση με τον πρόεδρο Luis Arce, στη Λα Παζ της Βολιβίας, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025. 

AP
Η δεξιά εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία στο επόμενο κοινοβούλιο της Βολιβίας, καθώς η διασπασμένη αριστερά, στην εξουσία για είκοσι χρόνια στο κράτος των Άνδεων, υπέστη πανωλεθρία στις γενικές εκλογές της 17ης Αυγούστου, δείχνουν τα οριστικά αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η εφορευτική επιτροπή, το ανώτατο εκλογοδικείο (TSE), χθες Τρίτη.

Τα κόμματα των δυο υποψηφίων που αναδείχθηκαν επικρατέστεροι στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, του κεντροδεξιού γερουσιαστή Ροδρίγο Πας και του δεξιού πρώην προέδρου Χόρχε Κιρόγα, θα ελέγχουν τόσο τη Βουλή, όσο και τη Γερουσία.

Οι δυο τους θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο της 19ης Οκτωβρίου για το ανώτατο αξίωμα.

Η εξουσία θα αλλάξει χέρια έπειτα από δυο δεκαετίες κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) του οποίου ηγήθηκε αρχικά ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες (2006-2019), κατόπιν ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Άρσε — οι δυο τους πλέον βρίσκονται σε σκληρή σύγκρουση.

Στο νέο κοινοβούλιο, τέσσερα κόμματα της δεξιάς θα καταλάβουν 119 από τις 130 έδρες της κάτω Βουλής και τις 36 έδρες της Γερουσίας ανεξαιρέτως.

Τη μεγαλύτερη ισχύ θα έχει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (PDC) του κ. Πας, που εκπλήσσοντας πολλούς αναδείχτηκε νικητής του πρώτου γύρου: θα καταλάβει 49 έδρες στην Βουλή και 16 στη Γερουσία. Δεύτερη δύναμη θα είναι το κόμμα του κ. Κιρόγα, θα καταλάβει 39 έδρες στη Βουλή και 12 στη Γερουσία.

Η Λαϊκή Συμμαχία, ο σχηματισμός του υποψήφιου της αριστεράς Ανδρόνικο Ροδρίγκες, θα καταλάβει 8 έδρες στη Βουλή. Το μέχρι τώρα κυρίαρχο MAS δεν θα καταλάβει παρά 2 –από 75–, ενώ δεν είδε κανέναν από τους 21 γερουσιαστές του να διατηρεί την έδρα του.

Οι εκλογές οργανώθηκαν με φόντο τη βαθιά οικονομική κρίση, με πιο οδυνηρές εκφάνσεις την έλλειψη καυσίμων και συναλλάγματος.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Άρσε, ο οποίος αποφάσισε να μη θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία, σχεδόν εξάντλησε τα αποθέματα συναλλάγματος της χώρας στην προσπάθεια να υποστηριχτεί η πολιτική επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων.

Ο πληθωρισμός, στο 25% σε ετήσια βάση, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον 17 χρόνων.

Οι υποστηρικτές του Έβο Μοράλες, που φιλοδοξούσε να διεκδικήσει τέταρτη θητεία, αλλά αποφασίστηκε πως δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής κι είναι αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης, δεν κατάφερε να εγγράψει κόμμα και να παρουσιάσει υποψηφίους. Θα βρεθεί χωρίς αντιπροσώπους στο κοινοβούλιο της Βολιβίας για πρώτη φορά από το 2002.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό του, ο αυτόχθονας ιστορικός ηγέτης των κοκαλέρος, των καλλιεργητών κόκας, ενεθάρρυνε την άκυρη ψήφο στον πρώτο γύρο των εκλογών. Κατά τα επίσημα αποτελέσματα, οι άκυρες ψήφοι έφθασαν το 19,2%, επίπεδο άνευ ιστορικού προηγουμένου.

