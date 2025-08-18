Δυο υποψήφιοι της δεξιάς στον δεύτερο γύρο των εκλογών στη Βολιβία

Υποστηρικτές του υποψήφιου προέδρου Ροντρίγκο Παζ γιορτάζουν τα πρώτα αποτελέσματα που δείχνουν προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές στη Λα Παζ της Βολιβίας, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025.

Η Βολιβία εισέρχεται σε νέα πολιτική φάση, καθώς οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών προέρχονται από τη δεξιά. Οι κάλπες της Κυριακής σηματοδότησαν την ολοκλήρωση μιας περιόδου σχεδόν είκοσι ετών κυριαρχίας της αριστεράς, σύμφωνα με στατιστικές προβολές εκλογικών ινστιτούτων.

Ο Ροδρίγο Πας στην πρώτη θέση

Πρώτος κατετάγη ο γερουσιαστής Ροδρίγο Πας, εκπρόσωπος της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με τις εταιρείες Ipsos και Captura, συγκέντρωσε από 31,3% έως 31,6% των ψήφων, αποτέλεσμα που τον φέρνει στη θέση του πρωταγωνιστή για τον δεύτερο γύρο.

Η επιστροφή του Χόρχε «Τούτο» Κιρόγα

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος και πρώην αντιπρόεδρος της δεξιάς, Χόρχε «Τούτο» Κιρόγα. Οι ίδιες στατιστικές προβολές τον τοποθετούν με ποσοστά που κυμαίνονται από 27,1% έως 27,3%, μόλις λίγες μονάδες πίσω από τον αντίπαλό του.

Η τελική μάχη στις 18 Οκτωβρίου

Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου, με τη Βολιβία να καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαφορετικά ρεύματα της δεξιάς. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει όχι μόνο τον επόμενο πρόεδρο της χώρας, αλλά και τον νέο πολιτικό προσανατολισμό της μετά από μια μακρά περίοδο αριστερής διακυβέρνησης.

