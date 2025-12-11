Βολιβία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε για υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς που αφορά τη θητεία του ως υπουργού Οικονομίας επί Έβο Μοράλες, με κατηγορίες για παράλειψη καθήκοντος και ζημία εις βάρος της οικονομίας της χώρας.

Βολιβία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε για υπόθεση διαφθοράς
Στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βολιβίας Λουίς Άρσε προχώρησαν την Τετάρτη οι αρχές στη Λα Πας, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς που αφορά την περίοδο κατά την οποία ήταν υπουργός Οικονομίας στις κυβερνήσεις του Έβο Μοράλες.

Ο 62χρονος πρώην πρόεδρος κατηγορείται για «παράλειψη καθήκοντος» και για ενέργειες που φέρονται να ζημίωσαν την οικονομία της χώρας, σύμφωνα με πηγές της εισαγγελίας. Όπως αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης, φέρεται να επέτρεψε τη μεταφορά δημόσιων κεφαλαίων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών, μέσω του ταμείου FONDIOC, που προοριζόταν για την ανάπτυξη των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Μεταξύ των ωφελημένων φέρεται να είναι και η πρώην βουλεύτρια Λίδια Πάτι, η οποία συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα και κατέθεσε ότι η μεταφορά χρημάτων είχε εγκριθεί από τον ίδιο τον κ. Άρσε. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, έλαβε σχεδόν 100.000 δολάρια για καλλιέργειες τομάτας.

Τη σύλληψη επιβεβαίωσε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος Έντμαν Λάρα, δηλώνοντας πως «όσοι έκλεψαν την πατρίδα θα λογοδοτήσουν». Η πρώην υπουργός της κυβέρνησης Άρσε, Μαρία Νέλα Πράδα, ανέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος συνελήφθη χωρίς να του έχει επιδοθεί προηγουμένως επίσημη ειδοποίηση.

Η σύλληψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας, ο οποίος κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση για κακοδιαχείριση και διέταξε εκτεταμένους ελέγχους σε δημόσιες επιχειρήσεις. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις σε έξι πρώην στελέχη της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας YPFB.

Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε σε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης, με βασικό πρόβλημα την έλλειψη δολαρίων, στη σοβαρότερη ύφεση που αντιμετωπίζει η χώρα από τη δεκαετία του 1980.

