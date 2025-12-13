Επικίνδυνες πλημμύρες στις ΗΠΑ: Διασώσεις πολιτών από ελικόπτερα - Βίντεο
«Σε τέσσερις ώρες [η στάθμη του νερού] ανέβηκε 1,2 μέτρα», δήλωσε αγρότης που μένει δίπλα στις όχθες του ποταμού
Σε πολλαπλές δραματικές διασώσεις, χρησιμοποιώντας ακόμα και ελικόπτερα, χρειάστηκαν να προβούν οι αρχές της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που έχουν πλήξει την περιοχή.
«Ήταν ώρες, όχι μέρες», είπε ο Έντι Γουίκς, αγρότης που μένει δίπλα στις όχθες του ποταμού Σνοκουάλμι. «Σε τέσσερις ώρες [η στάθμη του νερού] ανέβηκε 1,2 μέτρα».
Καθώς το νερό κατέκλυσε το σπίτι του το απόγευμα της Πέμπτης (11/12), οι βοηθοί της μονάδας θαλάσσιας διάσωσης του Γραφείου Σερίφη του King County κατάφεραν να σώσουν τον ίδιο και τη σύζυγό του, μεταφέροντάς τους με βάρκα σε απόσταση σχεδόν ενός χιλιομέτρου, πέρα από το χωράφι τους, το οποίο είχε μετατραπεί σε λίμνη.
Ήταν μεταξύ των χιλιάδων που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς ένα ασυνήθιστα ισχυρό «ατμοσφαιρικό ποτάμι» έριξε 30 εκατοστά ή και περισσότερα βροχής σε τμήματα της δυτικής και κεντρικής Ουάσινγκτον για αρκετές ημέρες αυτή την εβδομάδα και προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμών, πλημμυρίζοντας κοινότητες και προκαλώντας δραματικές διασώσεις από στέγες και οχήματα.
Οι πλημμύρες-ρεκόρ αναμενόταν να συνεχίσουν την υποχώρησή τους έως αργά το Σάββατο, αλλά οι αρχές απηύθυναν προειδοποίηση ότι η στάθμη του νερού θα παραμείνει υψηλή για ημέρες, και ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος από πιθανές καταρρεύσεις αναχωμάτων ή κατολισθήσεις.
Ταυτόχρονα, ο καιρός δεν συνεργάζεται, καθώς προβλέπονται βροχοπτώσεις την Κυριακή.
Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, σύμφωνα με τη New York Post.
Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εκτιμήσει το κόστος, αλλά φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές, με ολόκληρες κοινότητες ή γειτονιές να έχουν πλημμυρίσει στη δυτική και κεντρική Ουάσινγκτον.