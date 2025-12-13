Επικίνδυνες πλημμύρες στις ΗΠΑ: Διασώσεις πολιτών από ελικόπτερα - Βίντεο

Σε πολλαπλές δραματικές διασώσεις, χρησιμοποιώντας ακόμα και ελικόπτερα, χρειάστηκαν να προβούν οι αρχές της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που έχουν πλήξει την περιοχή.

«Ήταν ώρες, όχι μέρες», είπε ο Έντι Γουίκς, αγρότης που μένει δίπλα στις όχθες του ποταμού Σνοκουάλμι. «Σε τέσσερις ώρες [η στάθμη του νερού] ανέβηκε 1,2 μέτρα».

During historic flooding, @USCG aircrews rescued four people from a flooded home in Sumas, Washington, after rising water forced them into their attic.



The Coast Guard continues to support Washington's rescue response efforts.



God bless these heroes. pic.twitter.com/LjXzhrrmqi — Homeland Security (@DHSgov) December 12, 2025

Καθώς το νερό κατέκλυσε το σπίτι του το απόγευμα της Πέμπτης (11/12), οι βοηθοί της μονάδας θαλάσσιας διάσωσης του Γραφείου Σερίφη του King County κατάφεραν να σώσουν τον ίδιο και τη σύζυγό του, μεταφέροντάς τους με βάρκα σε απόσταση σχεδόν ενός χιλιομέτρου, πέρα από το χωράφι τους, το οποίο είχε μετατραπεί σε λίμνη.

Φωτογραφία της πλημμύρας όπως φαίνεται από την μπροστινή πόρτα σπιτιού, στο Duvall της Ουάσινγκτον, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025. Lora Lee Wicks μέσω ΑΡ

Ήταν μεταξύ των χιλιάδων που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς ένα ασυνήθιστα ισχυρό «ατμοσφαιρικό ποτάμι» έριξε 30 εκατοστά ή και περισσότερα βροχής σε τμήματα της δυτικής και κεντρικής Ουάσινγκτον για αρκετές ημέρες αυτή την εβδομάδα και προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμών, πλημμυρίζοντας κοινότητες και προκαλώντας δραματικές διασώσεις από στέγες και οχήματα.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς, φτάνουν σε μια γειτονιά που έχει πλημμυρίσει από την υπερχείλιση του ποταμού Σκάγκιτ, στις 12 Δεκεμβρίου 2025, στο Burlington της Ουάσιγκτον. AP/Stephen Brashear

Οι πλημμύρες-ρεκόρ αναμενόταν να συνεχίσουν την υποχώρησή τους έως αργά το Σάββατο, αλλά οι αρχές απηύθυναν προειδοποίηση ότι η στάθμη του νερού θα παραμείνει υψηλή για ημέρες, και ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος από πιθανές καταρρεύσεις αναχωμάτων ή κατολισθήσεις.

Αεροφωτογραφία πλημμυρισμένης περιοχής στην πόλη Burlington της Ουάσινγκτον, στις 12 Δεκεμβρίου 2025. AP/Stephen Brashear

Ταυτόχρονα, ο καιρός δεν συνεργάζεται, καθώς προβλέπονται βροχοπτώσεις την Κυριακή.

Entire towns are underwater as widespread, historic flooding grips Washington, caused by days of heavy rain that have pushed rivers to levels never seen before.#flood #Washingtonfloods

pic.twitter.com/RiIC6VYgsz — U R B A N S E C R E T S ? (@stiwari1510) December 13, 2025

Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, σύμφωνα με τη New York Post.

Rescue operations continue in Washington after many rivers hit major flood stage or even historic crests on Thursday.



The Snoqualmie River ended up about a foot lower than it's all time high, but water still inundated homes and businesses. #WAwx pic.twitter.com/jNxvDvQGYW — WeatherNation (@WeatherNation) December 12, 2025

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εκτιμήσει το κόστος, αλλά φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές, με ολόκληρες κοινότητες ή γειτονιές να έχουν πλημμυρίσει στη δυτική και κεντρική Ουάσινγκτον.

