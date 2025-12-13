ΗΠΑ: Θλίψη για τον θάνατο της 9χρονης influencer Brie Bird μετά από μάχη με τον καρκίνο

Η 9χρονη influencer είχε συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους καταγράφοντας στα social media τη μάχη της με τον καρκίνο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ΗΠΑ: Θλίψη για τον θάνατο της 9χρονης influencer Brie Bird μετά από μάχη με τον καρκίνο
Η 9χρονη Μπριέλ «Μπρι» Μπερντ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μπριέλ «Μπρι» Μπερντ της 9χρονης social media star που έγινε γνωστή μέσα από τα βίντεο και τις αναρτήσεις της, στα οποία κατέγραφε τη ζωή της και τη μάχη της με καρκίνο τελικού σταδίου.

Η μικρή Μπρι έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωσή της με νευροβλάστωμα. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω Instagram, στον λογαριασμό @briestrongerthancancer, ο οποίος συγκέντρωνε περισσότερους από 650.000 ακολούθους.

https://www.instagram.com/p/DSL7iuODihP/

«Ήσουν το θαύμα. Ο σκοπός σου στη Γη ολοκληρώθηκε και ήταν η πιο ιερή τιμή να σε συνοδεύσουμε στο σπίτι», έγραψε η οικογένειά της. «Έφερες ανθρώπους στον Θεό, έδειξες στον κόσμο ότι ο Θεός είναι καλός και το φως σου έφτασε σε κάθε γωνιά της γης. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

Η διάγνωση και η επιστροφή της ασθένειας

Η Μπρι διαγνώστηκε το 2020 με νευροβλάστωμα σταδίου 4, μια σπάνια και επιθετική μορφή παιδικού καρκίνου. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει τότε όγκο 8 εκατοστών στην κοιλιακή χώρα, ενώ η νόσος είχε ήδη εξαπλωθεί.

https://www.instagram.com/p/DQHdqSGDtNF/

Δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια γιόρτασε την υποχώρηση της ασθένειας, ωστόσο τον Ιανουάριο του 2024 ο καρκίνος επέστρεψε. «Εύχομαι να μη χρειαστεί ποτέ να πεις στο παιδί σου ότι ο καρκίνος γύρισε», είχε γράψει τότε η μητέρα της, Κέντρα.

Οι τελευταίοι μήνες και η απόφαση για παρηγορητική φροντίδα

Στις αρχές Ιουλίου 2025, η Μπρι υποβλήθηκε σε φροντίδα τελικού σταδίου, όπως είχε ανακοινώσει η μητέρα της, περιγράφοντας με συγκλονιστικά λόγια τη στιγμή που η μικρή ζήτησε να μην επιστρέψει στο νοσοκομείο.

«Μου είπε: “Είναι εντάξει αν πω όχι αυτή τη φορά; Θέλω απλώς να είμαι σπίτι. Δεν νιώθω καλά εκεί, αλλά φοβάμαι και να μην πάω”», είχε αποκαλύψει η Κέντρα. Η οικογένεια σεβάστηκε την επιθυμία της, επιλέγοντας να περάσει η Μπρι τις τελευταίες της μέρες στο σπίτι, περιτριγυρισμένη από αγάπη.

https://www.instagram.com/p/DRYUxnhjxiX/

Το μήνυμα της Αριάνα Γκράντε και η συγκινητική έκπληξη

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι δικοί της άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν τις τελευταίες στιγμές της ξεχωριστές. Τον Αύγουστο, η Μπρι έλαβε ένα απρόσμενο πακέτο από την Αριάνα Γκράντε, μία από τις αγαπημένες της καλλιτέχνιδες.

Η τραγουδίστρια της έστειλε δώρα εμπνευσμένα από το Wicked και τον ρόλο της Γκλίντα, όπως λούτρινα κουκλάκια, βερνίκια νυχιών, άρωμα, συνοδευόμενα από ένα προσωπικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

https://www.instagram.com/reel/DNFZfQuskpS/

«Σε έχω δει στα βίντεό σου και είσαι το πιο φωτεινό, το πιο εμπνευσμένο μικρό φως σε αυτό το σύμπαν», της είπε η Αριάνα Γκράντε. «Σε αγαπώ και σου στέλνω άπειρες αγκαλιές». Η 9χρονη Μπρι απάντησε με ένα βίντεο unboxing, φανερώνοντας τη χαρά που της έδωσαν τα δώρα από την αγαπημένη της τραγουδίστρια.

https://www.instagram.com/reel/DNCSDjns1yf/

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μοιραζόμαστε την ιστορία σου»

Η οικογένεια της Μπρι δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μιλά για τη ζωή και το μήνυμά της. «Η πόρτα του δωματίου σου θα είναι πάντα ανοιχτή και το φως πάντα αναμμένο», ανέφεραν συγκινημένοι.

https://www.instagram.com/p/DMJSXTjP_g8/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:08ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εισαγγελία Ηρακλείου η δικογραφία με τους 14 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έχει καμία εμπλοκή, συνεργάζεται με τις αρχές» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του ανιψιού που έχει συλληφθεί

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας συναντά στη φυλακή τον άνθρωπο που σκότωσε τα τρία παιδιά του

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αρχαιότερο μαγικό κόλπο στην Ιστορία βρέθηκε σε πάπυρο της Αιγύπτου

10:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Μια ιστορία από την Πόλη» στη Σαμψούντα – Δείτε το βίντεο με τα… παρασκήνια του θριάμβου

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Το τερμάτισαν! Νέα Βίβλος για παιδιά με «διαφορετικότητα και άλλη οπτική γωνία φύλου»

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 9χρονη Influencer Brie Bird που συγκίνησε τα social media - Το μήνυμα που της είχε στείλει η Αριάνα Γκράντε

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Διανομέας δέχθηκε επίθεση από Ρομά - Καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ.

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

10:21LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - «Θα επιστρέψω πιο δυνατή»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Δότης με γονίδιο καρκίνου: Τι ισχύει για τους γενετικούς ελέγχους και τα όρια απογόνων

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

3+1 Tips για να απογειώσεις τις γιορτινές μέρες σου!

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρόδος: 91χρονη Γαλλίδα που είχε εξαφανιστεί εντοπίστηκε στην επιστροφή της από εκδρομή στην Τουρκία

09:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εκτός έδρας αποστολή με Αιγάλεω στα... Ψαχνά για την Καλαμάτα! – Το πρόγραμμα

09:50WHAT THE FACT

5+1 λόγοι που μας παίρνει ο ύπνος στον καναπέ, αλλά μας εγκαταλείπει στο κρεβάτι

09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Το νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο δίνει φθηνότερο ρεύμα τις μεσημεριανές ώρες

09:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ανατροπή» στο Διάστημα από Έλληνες αστρονόμους: «Κατέρριψαν» θεμελιώδη παραδοχή για τον τρόπο που τρέφονται οι μαύρες τρύπες

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Συζήτηση Προϋπολογισμού - Γεωργιάδης: «Στο «Σωτηρία» περπατάμε ήδη μέσα, 30 Ιουνίου θα κάνουμε τα εγκαίνια» - Επίθεση στην Αριστερά

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Χερσαίες επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική κατά των ναρκωτικών προανήγγειλε ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Τα γρήγορα αντανακλαστικά γυναίκας έσωσαν άνδρα που έπεσε στις ράγες του Μετρό - Δείτε βίντεο

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

10:21LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - «Θα επιστρέψω πιο δυνατή»

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 9χρονη Influencer Brie Bird που συγκίνησε τα social media - Το μήνυμα που της είχε στείλει η Αριάνα Γκράντε

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές - Ποια δεν θα ανοίξουν αύριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δότες σπέρματος: Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλονται - Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στον Δανό, που έγινε δότης για 197 παιδιά

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Αυθαίρετα: Διπλή παράταση έως το τέλος του 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ