ΗΠΑ: Θλίψη για τον θάνατο της 9χρονης influencer Brie Bird μετά από μάχη με τον καρκίνο

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μπριέλ «Μπρι» Μπερντ της 9χρονης social media star που έγινε γνωστή μέσα από τα βίντεο και τις αναρτήσεις της, στα οποία κατέγραφε τη ζωή της και τη μάχη της με καρκίνο τελικού σταδίου.

Η μικρή Μπρι έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωσή της με νευροβλάστωμα. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω Instagram, στον λογαριασμό @briestrongerthancancer, ο οποίος συγκέντρωνε περισσότερους από 650.000 ακολούθους.

https://www.instagram.com/p/DSL7iuODihP/

«Ήσουν το θαύμα. Ο σκοπός σου στη Γη ολοκληρώθηκε και ήταν η πιο ιερή τιμή να σε συνοδεύσουμε στο σπίτι», έγραψε η οικογένειά της. «Έφερες ανθρώπους στον Θεό, έδειξες στον κόσμο ότι ο Θεός είναι καλός και το φως σου έφτασε σε κάθε γωνιά της γης. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

Η διάγνωση και η επιστροφή της ασθένειας

Η Μπρι διαγνώστηκε το 2020 με νευροβλάστωμα σταδίου 4, μια σπάνια και επιθετική μορφή παιδικού καρκίνου. Οι γιατροί είχαν εντοπίσει τότε όγκο 8 εκατοστών στην κοιλιακή χώρα, ενώ η νόσος είχε ήδη εξαπλωθεί.

https://www.instagram.com/p/DQHdqSGDtNF/

Δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια γιόρτασε την υποχώρηση της ασθένειας, ωστόσο τον Ιανουάριο του 2024 ο καρκίνος επέστρεψε. «Εύχομαι να μη χρειαστεί ποτέ να πεις στο παιδί σου ότι ο καρκίνος γύρισε», είχε γράψει τότε η μητέρα της, Κέντρα.

Οι τελευταίοι μήνες και η απόφαση για παρηγορητική φροντίδα

Στις αρχές Ιουλίου 2025, η Μπρι υποβλήθηκε σε φροντίδα τελικού σταδίου, όπως είχε ανακοινώσει η μητέρα της, περιγράφοντας με συγκλονιστικά λόγια τη στιγμή που η μικρή ζήτησε να μην επιστρέψει στο νοσοκομείο.

«Μου είπε: “Είναι εντάξει αν πω όχι αυτή τη φορά; Θέλω απλώς να είμαι σπίτι. Δεν νιώθω καλά εκεί, αλλά φοβάμαι και να μην πάω”», είχε αποκαλύψει η Κέντρα. Η οικογένεια σεβάστηκε την επιθυμία της, επιλέγοντας να περάσει η Μπρι τις τελευταίες της μέρες στο σπίτι, περιτριγυρισμένη από αγάπη.

https://www.instagram.com/p/DRYUxnhjxiX/

Το μήνυμα της Αριάνα Γκράντε και η συγκινητική έκπληξη

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι δικοί της άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν τις τελευταίες στιγμές της ξεχωριστές. Τον Αύγουστο, η Μπρι έλαβε ένα απρόσμενο πακέτο από την Αριάνα Γκράντε, μία από τις αγαπημένες της καλλιτέχνιδες.

Η τραγουδίστρια της έστειλε δώρα εμπνευσμένα από το Wicked και τον ρόλο της Γκλίντα, όπως λούτρινα κουκλάκια, βερνίκια νυχιών, άρωμα, συνοδευόμενα από ένα προσωπικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

https://www.instagram.com/reel/DNFZfQuskpS/

«Σε έχω δει στα βίντεό σου και είσαι το πιο φωτεινό, το πιο εμπνευσμένο μικρό φως σε αυτό το σύμπαν», της είπε η Αριάνα Γκράντε. «Σε αγαπώ και σου στέλνω άπειρες αγκαλιές». Η 9χρονη Μπρι απάντησε με ένα βίντεο unboxing, φανερώνοντας τη χαρά που της έδωσαν τα δώρα από την αγαπημένη της τραγουδίστρια.

https://www.instagram.com/reel/DNCSDjns1yf/

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μοιραζόμαστε την ιστορία σου»

Η οικογένεια της Μπρι δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μιλά για τη ζωή και το μήνυμά της. «Η πόρτα του δωματίου σου θα είναι πάντα ανοιχτή και το φως πάντα αναμμένο», ανέφεραν συγκινημένοι.

https://www.instagram.com/p/DMJSXTjP_g8/

Διαβάστε επίσης