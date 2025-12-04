Κίνηση τώρα: Άνοιξαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στον Κηφισό μετά το τροχαίο στη Νέα Κηφισιά

Αντιμέτωποι με τεράστια ταλαιπωρία ήρθαν χιλιάδες οδηγοί το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στην άνοδο του Κηφισού μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε μεταξύ Ι.Χ και φορτηγού λίγο πριν τις 6 το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία.

Εξαιτίας του τροχαίου είχαν κλείσει για περίπου 2 ώρες λωρίδες κυκλοφορίας με αποτέλεσμα η κίνηση να να είναι αυξημένη από το ύψος των ΚΤΕΛ ενώ έχει επηρεαστεί και η Αττικη Οδός.

Ωστόσο πριν από λίγη ώρα άνοιξαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλους βασικούς δρόμους:

Κηφισίας

Σημαντικές καθυστερήσεις έως το Δαχτυλίδι, με πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες.

Μεσογείων – Αλίμου Κατεχάκη – Παραλιακή

Αυξημένος φόρτος και τοπικές καθυστερήσεις, ειδικά στη Λ. Ποσειδώνος από το Ελληνικό έως τον Άλιμο.

Αττική Οδός

• Καθυστερήσεις 15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα

• Καθυστερήσεις 20΄-25΄ στην ίδια έξοδο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο