Κίνηση τώρα: Άνοιξαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στον Κηφισό μετά το τροχαίο στη Νέα Κηφισιά
Στο τροχαίο στο ύψος της Νέας Κηφισιάς ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και ένα ΙΧ
Αντιμέτωποι με τεράστια ταλαιπωρία ήρθαν χιλιάδες οδηγοί το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στην άνοδο του Κηφισού μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε μεταξύ Ι.Χ και φορτηγού λίγο πριν τις 6 το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία.
Εξαιτίας του τροχαίου είχαν κλείσει για περίπου 2 ώρες λωρίδες κυκλοφορίας με αποτέλεσμα η κίνηση να να είναι αυξημένη από το ύψος των ΚΤΕΛ ενώ έχει επηρεαστεί και η Αττικη Οδός.
Ωστόσο πριν από λίγη ώρα άνοιξαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας.
Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλους βασικούς δρόμους:
Κηφισίας
Σημαντικές καθυστερήσεις έως το Δαχτυλίδι, με πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες.
Μεσογείων – Αλίμου Κατεχάκη – Παραλιακή
Αυξημένος φόρτος και τοπικές καθυστερήσεις, ειδικά στη Λ. Ποσειδώνος από το Ελληνικό έως τον Άλιμο.
Αττική Οδός
• Καθυστερήσεις 15΄-20΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα
• Καθυστερήσεις 20΄-25΄ στην ίδια έξοδο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο