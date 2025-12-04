Κίνηση τώρα: «Κόλαση» στον Κηφισό μετά το τροχαίο, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών
Τα δύο ρεύματα του Κηφισού βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο», το πρωί της Πέμπτης (04/12), μετά το τροχαίο στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα
Χάος στους δρόμους της Αττικής από νωρίς και σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Στον Κηφισό και τα δύο ρεύματα βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» έπειτα από την ανατροπή φορτηγού που συγκρούστηκε με ΙΧ και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.
Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, τη Λεωφόρο Αθηνών και την Κηφισίας.
