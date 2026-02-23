Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους

Newsbomb

Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθίζηση στο οδόστρωμα έχει σημειωθεί στην οδό Γερανίου στην Ομόνοια.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σέρβιραν σε 7χρονο αλκοόλ αντί για βυσσινάδα

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα πλήττει τις ΗΠΑ: 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΣΦΑ: Πλήρης δέσμευση του «κάθετου διαδρόμου» φυσικού αερίου για τον Μάρτιο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός - Σε εξέλιξη η ανάσυρση της

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 26χρονος λήστεψε 20χρονη οδηγό - Της πήρε μετρητά, κινητό και παπούτσια

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Λαμίας: «Γέφυρα ζωής» με δωρεά οργάνων 61χρονης

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα στην Αττική: Γιορτινή ατμόσφαιρα από τον Λόφο Φιλοπάππου έως την Ανάβυσσο

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιες λαγάνες από τα Χανιά μέχρι την Κοζάνη και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ηλιούπολη

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κρέμασαν στο Λούβρο την φωτογραφία από την σύλληψη του Άντριου

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Για το Ιράν θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Γενικός γραμματέας ΟΗΕ: «Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου»

11:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει η πλατφόρμα στις 16 Μαρτίου - Πώς θα πάρετε την έκπτωση

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τεράστιες υπόγειες δομές κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

11:29LIFESTYLE

Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός - Σε εξέλιξη η ανάσυρση της

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Άναψε φωτιές το «εξάγωνο συμμαχιών» του Νετανιάχου στη Μεσόγειο

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 26χρονος λήστεψε 20χρονη οδηγό - Της πήρε μετρητά, κινητό και παπούτσια

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχέδιο δύο σταδίων για το χτύπημα στο Ιράν - Πρώτα στοχευμένο πλήγμα και αμέσως μετά μεγαλύτερη επίθεση

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα πλήττει τις ΗΠΑ: 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ