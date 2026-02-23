Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους , προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Καθίζηση στο οδόστρωμα έχει σημειωθεί στην οδό Γερανίου στην Ομόνοια .

