Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους
Καθίζηση στο οδόστρωμα έχει σημειωθεί στην οδό Γερανίου στην Ομόνοια.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών.
