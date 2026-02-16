Τζουμέρκα: Οδηγός γλίτωσε την τελευταία στιγμή από καθίζηση του οδοστρώματος

Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στη 2η Επαρχιακή Οδό στα Τζουμέρκα, με αποτέλεσμα να διακοπεί άμεσα η κυκλοφορία στο σημείο.

Την ώρα που υποχωρούσε το οδόστρωμα, από το σημείο διερχόταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, με τον οδηγό να αποφεύγει την πτώση στο κενό την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, το όχημα βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στο άνοιγμα που δημιουργήθηκε στον δρόμο, με τον ίδιο να καταφέρνει να αντιδράσει εγκαίρως. «Πετάχτηκα από τη θέση του συνοδηγού» ανέφερε, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που βίωσε. «Μπροστά μου και πίσω μου έπεφταν πέτρες από πάνω και ο δρόμος άρχιζε και υποχωρούσε. Γυρίζει το αυτοκίνητο, λέω τώρα, έφυγα κάτω. Ως δια μαγείας σταμάτησε και πετάχτηκα από τη θέση του συνοδηγού και όπως άνοιξα την πόρτα… η πόρτα ήταν και η βοήθεια που σταμάτησε το αυτοκίνητο και δεν τούμπαρε και το βγάλαμε μετά», είπε στο Star.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προχώρησε άμεσα στο κλείσιμο του δρόμου, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Στο σημείο αναμένονται τεχνικά κλιμάκια για την εκτίμηση της ζημιάς και τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης.