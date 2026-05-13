Υπουργείο Πολιτισμού: Επτά εμβληματικά κειμήλια από το Άγιο Όρος, στο Βελιγράδι για έκθεση

Μενδώνη: «Ο Πολιτισμός και η Ορθοδοξία αποτελούν τη διαχρονική γέφυρα φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας»

Παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Σέρβου ομολόγου της, Nikola Selaković, πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου η επίσημη τελετή υποδοχής επτά εμβληματικών κειμηλίων από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Τα έργα μεταφέρθηκαν στη σερβική πρωτεύουσα, προκειμένου να αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα της μεγάλης έκθεσης για τα 850 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Σάββα.

Όπως ενημερώνει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟ, μεταξύ των αντικειμένων που έφτασαν στο Βελιγράδι ξεχωρίζει η σπάνια ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, του 12ου αι., καθώς και οι εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας, του 13ου αιώνα, η εικόνα των Αγίων Σάββα και Συμεών του 17ου αι. Ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας είναι το χειρόγραφο ειλητάριο του 1199, με το Τυπικό των Καρυών του Αγίου Σάββα. Περιλαμβάνονται, επίσης, ένα αντίγραφο του σκήπτρου του Αυτοκράτορα Αλεξίου Γ' Αγγέλου και ένα αντίγραφο της ράβδου του Αγίου Σάββα.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Πολιτισμού της Σερβίας Nikola Selaković και η Πρέσβης της Ελλάδας στη Σερβία Μαρία Λεβαντή

«Οι σχέσεις της Ελλάδας και της Σερβίας είναι διαχρονικά φιλικές»

Μετά την τελετή παράδοσης των κειμηλίων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και ευλογία που παρευρίσκομαι σήμερα στην υποδοχή αυτών των ανεκτίμητων κειμηλίων στο Βελιγράδι. Οι σχέσεις της Ελλάδας και της Σερβίας είναι διαχρονικά φιλικές, σφυρηλατημένες με ισχυρούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, με κοινό θεμέλιο την Ορθοδοξία. Η μορφή του Αγίου Σάββα είναι καθοριστική για την Εκκλησία της Σερβίας και σημαντική για τους απανταχού Ορθοδόξους. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας με μεγάλη χαρά έδωσε την άδεια για τον δανεισμό αυτών των θησαυρών της Μονής Χιλανδαρίου, αναγνωρίζοντας ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός που αφορά όλες τις ορθόδοξες χώρες της περιοχής μας».

«Ευχαριστούμε θερμά την ελληνική πλευρά»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Πολιτισμού της Σερβίας Nikola Selaković, τόνισε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τον λαό μας, καθώς υποδεχόμαστε μερικά από τα σημαντικότερα κειμήλια που φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Αντανακλούν τη χρυσή εποχή της μεσαιωνικής Σερβίας και τη συγκρότηση της κρατικής και πνευματικής μας οντότητας. Ο 'Αγιος Στέφανος και ο 'Αγιος Σάββας έθεσαν τις βάσεις της κυβέρνησης και του τρόπου ζωής μας, κληροδοτώντας μας αξίες που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά την ελληνική πλευρά για αυτή τη χειρονομία αδελφοσύνης, που επιτρέπει στο σερβικό κοινό να έρθει σε επαφή με τις πηγές της εθνικής του ταυτότητας και της ορθόδοξης πίστης».

Την υπουργό συνόδευσαν η Πρέσβης της Ελλάδας στη Σερβία Μαρία Λεβαντή, η Διευθύντρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Γενική Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Φλώρα Καραγιάννη και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η έκθεση «Άγιος Σάββας» στην Πινακοθήκη του Βελιγραδίου

Όπως ενημερώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η έκθεση με τίτλο «Άγιος Σάββας» φιλοξενείται στην Πινακοθήκη της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, στο Βελιγράδι, και αποτελεί έναν σταθμό πνευματικού αναστοχασμού με αφορμή τη συμπλήρωση 850 ετών από τη γέννηση του Αγίου. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη προσέγγιση της εμβληματικής προσωπικότητας του ιδρυτή της Αυτοκεφάλου Σερβικής Εκκλησίας, ο οποίος ως δάσκαλος, νομοθέτης, διπλωμάτης και κτήτορας, θεμελίωσε την πολιτισμική και εθνική ταυτότητα του σερβικού λαού. Η διοργάνωση αναδεικνύει τη βαθιά ιστορική διασύνδεση Ελλάδας και Σερβίας, εστιάζοντας στη Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Τα επτά έργα από το Άγιον Όρος πλαισιώνονται από πλήθος εκθεμάτων από μουσεία και εκκλησιαστικά ιδρύματα της Σερβίας, της Ρωσίας, της Κροατίας, της Τσεχίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Η συμμετοχή τόσων διεθνών φορέων υπογραμμίζει την οικουμενική ακτινοβολία του Αγίου Σάββα και μετατρέπει την έκθεση σε μια γέφυρα πολιτιστικής διπλωματίας και εμπιστοσύνης.

