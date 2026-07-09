Κλήρωση Τζόκερ 9/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.700.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 9/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.700.000 ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 21, 26, 27, 37, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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