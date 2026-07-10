Ιρλανδία: 13χρονη βρήκε τη μητέρα της νεκρή - Ύποπτος ο 28χρονος Παλαιστίνιος σύντροφος της 43χρονης

Snapshot Η 13χρονη κόρη βρήκε τη μητέρα της, Τζέιμι Κάρνεϊ, νεκρή και ξυλοκοπημένη στο σπίτι τους στο Κιλάρνεϊ της Ιρλανδίας.

Ο 28χρονος σύντροφος της 43χρονης, Άχμαντ Αλσακέρ, θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία και έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο Αλσακέρ αναχώρησε από την Ιρλανδία προς την Κωνσταντινούπολη και οι αρχές εξετάζουν πιθανές διαδρομές του σε Τουρκία, Γαλλία, Ιορδανία ή Συρία.

Η Κάρνεϊ και ο Αλσακέρ γνωρίστηκαν σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση και είχαν κοινές δημόσιες εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σορός της 43χρονης έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι από παρατεταμένη και βίαιη επίθεση, με το δωμάτιο να έχει εκτεταμένα ίχνη αίματος. Snapshot powered by AI

Έναν άνδρα με καταγωγή από την Παλαιστίνη αναζητούν οι αρχές στην Ιρλανδία, ως ύποπτο για τη δολοφονία μίας 43χρονης Αμερικανίδας, με την οποία ήταν σε σχέση.

Η τελευταία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 43χρονης Τζέιμι Κάρνεϊ, λίγες ημέρες πριν βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στην Ιρλανδία, έχει αποκτήσει τραγική διάσταση, καθώς στο πλευρό της εμφανίζεται ο σύντροφός της, ο οποίος θεωρείται πλέον ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της.

Η Κάρνεϊ, μητέρα ενός 13χρονου κοριτσιού και καταγόμενη από την κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης, δημοσίευσε στις 4 Ιουλίου μια φωτογραφία με τον 28χρονο Άχμαντ Αλσακέρ, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Χαρούμενη 4η Ιουλίου σε όλους».

Στην εικόνα, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο μπροστά από φόντο που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε την Times Square. Η ίδια φορούσε μπλούζα των New York Knicks, ενώ εκείνος εμφανιζόταν με μπλούζα των New York Giants.

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Η ανάρτηση έγινε το Σάββατο, μόλις τρεις ημέρες πριν η 13χρονη κόρη της εντοπίσει τη μητέρα της νεκρή στο ενοικιαζόμενο σπίτι τους στο Κιλάρνεϊ της Ιρλανδίας.

Εγκατέλειψε την Ιρλανδία μετά το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλούνται ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο Αλσακέρ, ο οποίος είχε μεταβεί στην Ιρλανδία το 2024 ως αιτών άσυλο, θεωρείται ύποπτος ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 43χρονη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ξημερώματα της Τρίτης επιβιβάστηκε σε λεωφορείο από το Κιλάρνεϊ προς το Δουβλίνο και στη συνέχεια αναχώρησε αεροπορικώς για την Κωνσταντινούπολη.

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Οι Αρχές εξετάζουν πλέον πιθανές επαφές του στην Τουρκία και στη Γαλλία, όπου φέρεται να είχε διαμείνει στο παρελθόν, ενώ εκτιμάται ότι είχε ζήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν μεταβεί στην Ιρλανδία.

Η ιρλανδική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι ο ύποπτος έχει εγκαταλείψει τη χώρα και ερευνά το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να ταξιδέψει από την Τουρκία προς την Ιορδανία ή τη Συρία.

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Γνωρίστηκαν σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση

Η Κάρνεϊ εργαζόταν στον χώρο της υγείας και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, γνώρισε τον Αλσακέρ περίπου πριν από ενάμιση χρόνο, λίγο μετά την άφιξή του στην Ιρλανδία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε δημοσιεύσει βίντεο και φωτογραφίες από φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετείχαν μαζί, φορώντας και οι δύο την παραδοσιακή παλαιστινιακή κεφίγια.

Σε άλλες αναρτήσεις της εμφανίζονταν μαζί με χιουμοριστικές ή τρυφερές λεζάντες, όπως «Έτσι είναι να βγαίνεις με έναν Άραβα», «Εγώ είμαι το λουλούδι του και εκείνος το φεγγάρι μου» και «Μαθαίνω αραβικά».

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Η κόρη της βρήκε τη μητέρα της νεκρή, άγρια ξυλοκοπημένη

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης αναφορές για επεισόδιο που σημειώθηκε στο σπίτι της Κάρνεϊ το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 13χρονη κόρη της βρήκε τη μητέρα της νεκρή την Τρίτη και ειδοποίησε οικογενειακό φίλο, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.

Η σορός της 43χρονης βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι, καλυμμένη με πάπλωμα. Το δωμάτιο έφερε εκτεταμένα ίχνη αίματος, ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα έφερε πολλαπλά και σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έπειτα από παρατεταμένη και ιδιαίτερα βίαιη επίθεση.