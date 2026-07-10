Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Snapshot Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη παραμένει μπλοκαρισμένη, με ακραίο καύσωνα στη δυτική Ευρώπη και ψυχρότερες συνθήκες στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται αυξημένη αστάθεια στην κεντρική Ευρώπη με τοπικές καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Στην Ελλάδα, η αστάθεια θα περιοριστεί σε τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά, χωρίς σημαντική αλλαγή στο γενικό καλοκαιρινό σκηνικό.

Η κυκλωνική δίνη στη Βαλτική και ο αντικυκλώνας στη δυτική Ευρώπη δημιουργούν στασιμότητα στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, επιβραδύνοντας την κίνηση των καιρικών συστημάτων.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα προβλέπεται νέα άνοδος θερμοκρασιών στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, με αβεβαιότητα ως προς την ένταση και διάρκεια του θερμού κύματος μετά τις 20 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη παραμένει «μπλοκαρισμένη», δημιουργώντας δύο εντελώς διαφορετικές καιρικές εικόνες στην ήπειρο.

Όπως φαίνεται και στη δορυφορική εικόνα, ένα ισχυρό υποτροπικό αντικυκλωνικό πεδίο εξακολουθεί να κυριαρχεί στη δυτική Ευρώπη, διατηρώντας συνθήκες ακραίου καύσωνα σε περιοχές όπως η Γαλλία και η Ισπανία.

Την ίδια στιγμή, μια επίμονη κυκλωνική δίνη με κέντρο τη Βαλτική κατευθύνει ψυχρότερες αέριες μάζες και διαδοχικές διαταραχές προς την ανατολική και κεντρική Ευρώπη.

Το Σαββατοκύριακο η δίνη αναμένεται να κινηθεί αργά, περιστρεφόμενη αριστερόστροφα, γεγονός που θα αποδυναμώσει πρόσκαιρα το αντικυκλωνικό πεδίο πάνω από την κεντρική Ευρώπη.

Έτσι, θα αυξηθεί η αστάθεια σε αρκετές χώρες της περιοχής, με απογευματινές καταιγίδες και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αναμένεται να φέρει σημαντική αλλαγή του καιρού, ωστόσο η περιφερειακή επίδραση της διαταραχής θα ευνοήσει την ανάπτυξη τοπικής αστάθειας στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Παράλληλα, η θερμοκρασία ενδέχεται να υποχωρήσει ελαφρώς, χωρίς όμως να αλλάξει ουσιαστικά το καλοκαιρινό σκηνικό.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η επιμονή της κυκλωνικής δίνης στη Βαλτική δεν είναι τυχαία.

Ο συνδυασμός του ισχυρού αντικυκλώνα στη δυτική Ευρώπη και της βαθιάς ύφεσης στα ανατολικά δημιουργεί μια διάταξη «μπλοκαρίσματος» της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία επιβραδύνει την κανονική μετακίνηση των καιρικών συστημάτων από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Παράλληλα, οι έντονες κυματώσεις του πολικού αεροχειμάρρου συμβάλλουν στη διατήρηση αυτής της στασιμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παρότι τις επόμενες ημέρες η αστάθεια θα είναι αυξημένη σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ενισχυθεί ξανά η μεταφορά πολύ θερμών αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς τη Μεσόγειο.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πιθανό να βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπη με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ η ακριβής ένταση και διάρκεια του νέου θερμού κύματος θα ξεκαθαρίσουν όσο πλησιάζουμε προς το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Οι προγνώσεις μετά τις 20 Ιουλίου εξακολουθούν να παρουσιάζουν αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς τα αριθμητικά μοντέλα δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε κοινό σενάριο για την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη.

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