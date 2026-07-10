Καιρός: Από τις μπόρες στα… 38άρια – Αλλάζει το σκηνικό μέσα στο Σαββατοκύριακο

Γρήγορη βελτίωση του καιρού μετά τις πρόσκαιρες βροχές – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Newsbomb

Καιρός: Από τις μπόρες στα… 38άρια – Αλλάζει το σκηνικό μέσα στο Σαββατοκύριακο
EUROKINISSI.
ΚΑΙΡΟΣ
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Παρ’ ότι δεν θα λείψουν οι βροχοπτώσεις τις πρωινές ώρες, γενικά καλός θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές, όμως, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν γρήγορα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, ενώ, στα ηπειρωτικά το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και πάλι στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ, στο ανατολικό Αιγαίο κατά τόπους θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 32℃ με 34℃, ενώ στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα «αγγίξουν» τους 35℃.

Στην Αττική, αναμένονται παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Νέα ανάπτυξη νεφώσεων προβλέπεται το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23℃ έως 33℃.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στα παραθαλάσσια τμήματα θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20℃ έως 33℃.

Ζέστη το Σαββατοκύριακο, έρχονται 38άρια

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά, ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα πνέουν ασθενείς, 2 έως 4 μποφόρ, με εξαίρεση το Αιγαίο όπου οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο. Το Σάββατο στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35℃ με 36℃, ενώ, τοπικά σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία αναμένεται να πάει στους 37℃. Την Κυριακή, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37℃ και κατά τόπους τους 38℃, ενώ, στα νησιά θα κυμανθεί στους 33℃ με 35℃.

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