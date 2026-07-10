Αλλάζει αφήγημα ο Ουκρανός πράκτορας για τη δολοφονία Μπερεζόφσκαγια - «Δεν πάτησα εγώ τη σκανδάλη»

O 34χρονος πράκτορας, ο οποίος οδήγησε τις Αρχές στο σημείο που είχαν θάψει την Μπερεζόφσκαγια, αρνήθηκε πως τράβηξε τη σκανδάλη

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Αλλάζει αφήγημα ο Ουκρανός πράκτορας για τη δολοφονία Μπερεζόφσκαγια - «Δεν πάτησα εγώ τη σκανδάλη»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ουκρανός πράκτορας Βλαντισλάβ Ρέουτ, αρχικά ομολόγησε τη δολοφονία της Αναστασίας Μπερεζόφσκαγια, αλλά τώρα αρνείται ότι πάτησε τη σκανδάλη και ρίχνει την ευθύνη στον συνεργό του Βιτάλι Ζικόβιτς.
  • Ο Ρέουτ και ο Ζικόβιτς κατηγορούνται για φόνο εκ προμελέτης και θεωρείται ότι ενήργησαν από κοινού και συντονισμένα.
  • Η Μπερεζόφσκαγια ήταν ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάγιεφ, ο οποίος είχε δεχτεί έκρηξη στο Μονακό.
  • Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές και οι αρχές εξετάζουν όλες τις εκδοχές, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται να δώσει επιπλέον ενημερώσεις.
  • Οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση και αρνήθηκαν εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και κρατούνται με βαριά αστυνομική φρούρηση.
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Ο Ουκρανός μυστικός πράκτορας, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκαγια, ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Γερμολάγιεφ και της οικογένειάς του στο Μονακό την περασμένη εβδομάδα, αλλάζει πλέον τη στάση του και υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Κίεβο, ο 34χρονος Βλαντισλάβ Ρέουτ -ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε οδηγήσει τις Αρχές στο σημείο που είχαν θάψει την Μπερεζόφσκαγια μέσα στο δάσος- δήλωσε ότι «αρνείται κατηγορηματικά» πως διέπραξε τη δολοφονία και έριξε την ευθύνη στον φερόμενο ως συνεργό του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο Ρέουτ είναι εν ενεργεία και παρασημοφορημένος αξιωματικός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR), ενώ ο συγκατηγορούμενός του, Βιτάλι Ζικόβιτς, εργαζόταν μέχρι πρόσφατα στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα έχει «επιπλέον σχετικές ενημερώσεις» τις επόμενες ημέρες. Το κίνητρο της έκρηξης στο Μονακό που είχε ως στόχο τον Βαντίμ Γερμολάγιεφ ωστόσο παραμένει ασαφές.

Ο επιχειρηματίας, που απέκτησε την περιουσία του από το εμπόριο κονιάκ και τις επενδύσεις σε ακίνητα, είχε αποποιηθεί την ουκρανική υπηκοότητά του πριν από μερικά χρόνια. Στη συνέχεια το Κίεβο του επέβαλε κυρώσεις επειδή συνέχισε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κριμαία μετά την προσάρτησή της από τη Ρωσία. Ο Γερμολάεφ είχε κάνει πολλούς εχθρούς όλα αυτά τα χρόνια και ήταν οι λόγοι ασφάλεια που τον ώθησαν να μετακομίσει στο Μονακό, καθώς ενεπλάκη σε μία κομπίνας που περιελάμβανε ψεύτικα τηλεφωνικά κέντρα.

Τώρα η επίδοξη δολοφόνος του βρέθηκε η ίδια δολοφονημένη. Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο για ξεχωριστές ακροάσεις με δεμένα τα χέρια, περιτριγυρισμένοι από βαριά οπλισμένους αστυνομικούς ασφαλείας με κουκούλες.

Στο δικαστήριο, η εισαγγελέας διευκρίνισε ότι η Αναστασία Μπερεζόφσκα είχε φτάσει στην Ουκρανία δύο ημέρες μετά την έκρηξη στο Μονακό και πριν αναγνωριστεί ως η κύρια ύποπτη στην υπόθεση. Ήρθε με λεωφορείο από την Πολωνία. Μόλις ενημερώθηκαν για τους ισχυρισμούς εναντίον της, οι ερευνητές φαίνεται να εστίασαν γρήγορα στον Ζίκοβιτς, 50 ετών, και στον Ρόιτ, 34 ετών, χρησιμοποιώντας τα τηλεφωνικά αρχεία της Μπερεζόφσκα.

Στη συνέχεια, εντόπισαν μεταφορές μετρητών και κρυπτονομισμάτων που είχαν κάνει οι δύο στους λογαριασμούς της. Αμέσως, ο Ρόιτ φαίνεται να ομολόγησε ότι πυροβόλησε την Μπερεζόφσκα. Στη συνέχεια, οδήγησε τους ερευνητές στο σημείο όπου είχε θάψει το σώμα της στο δάσος δυτικά του Κιέβου, σε έναν τάφο καλυμμένο με κλαδιά.

Αλλά στο δικαστήριο λίγες μέρες αργότερα, ο πράκτορας του GUR ανακοίνωσε ότι ήθελε να «πει την αλήθεια». Στη συνέχεια, μετέφερε την ευθύνη απευθείας στον Ζίκοβιτς. «Πολέμησα εχθρικούς μαχητές υπερασπιζόμενος τη χώρα μου», τόνισε. «Ποτέ δεν θα σκότωνα σκόπιμα μια αθώα γυναίκα άμαχο».

Στην αναθεωρημένη εκδοχή του, ισχυρίστηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν οδηγήσει την BMW του για να παραλάβουν την Μπερεζόφσκα στον αυτοκινητόδρομο προς το Κίεβο επειδή «έπρεπε να κρυφτεί» σε σχέση με «μια ποινική υπόθεση». Στο δρόμο, ο Ρόιτ λέει ότι ο Ζίκοβιτς έβγαλε ένα τροποποιημένο πιστόλι Μακάροφ από το σακίδιό του και το γέμισε. Όταν διαμαρτυρήθηκε, λέει ότι ο Ζίκοβιτς ισχυρίστηκε ότι ήταν απλώς ένα προληπτικό μέτρο «σε περίπτωση που πανικοβληθεί».

Αφού παρέλαβε την Μπερεζόφσκα, λέει ότι του δόθηκε εντολή να οδηγήσει προς το χωριό Γιούριβ, όπου και οι τρεις βγήκαν σε ένα δασικό μονοπάτι.Εκεί ο Ρόιτ λέει ότι ο Ζικόβιτς του διέταξε να πυροβολήσει, λέγοντας: «Ή αυτή ή εμείς». Σύμφωνα με την αφήγηση του Ρόιτ, ο Ζικόβιτς σκότωσε ο ίδιος την Μπερεζόφσκα, με τέσσερις πυροβολισμούς, προτού το ζευγάρι σκάψει έναν τάφο και κρύψει το σώμα της.

Λέει ότι η Ζικόβιτς πέταξε στη συνέχεια το όπλο σε μια κοντινή λίμνη μαζί με τα υπάρχοντά της. Αλλά αν ο Ρόιτ δεν την πυροβόλησε, γιατί να ομολογήσει; Τώρα λέει ότι δέχθηκε απειλές από τον Ζίκοβιτς. «Είπε, "Αν μου συμβεί κάτι, οι συγγενείς σου κινδυνεύουν"», ισχυρίζεται. Ο δικηγόρος του Ζικόβιτς απέρριψε αυτή τη νέα κατάθεση.

Ο Ανατόλι Ιβάνοφ περιέγραψε τον πελάτη του ως πρώην αξιωματικό της SBU χαμηλού επιπέδου και απέρριψε την ιδέα ότι ένας απλός πολίτης θα μπορούσε να είχε διατάξει ένα εν ενεργεία μέλος του GUR να κάνει οτιδήποτε, πόσο μάλλον να διαπράξει έναν φόνο. Αποκάλεσε τον Ζικόβιτς «πατριώτη» που είχε πολεμήσει στην ανατολική Ουκρανία το 2014, όπως και ο ίδιος, και στη συνέχεια «υπερασπίστηκε ενεργά» την περιοχή του Κιέβου μετά το 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της.

«Δεν θέλει να φυλακιστεί. Καταλαβαίνω», σχολίασε ο Ιβάνοφ τη δήλωση του Ρόιτ. Αλλά επέμεινε ότι ο ίδιος ο πελάτης του «δεν σκότωσε». Ο εισαγγελέας λέει ότι οι δύο άνδρες έδρασαν «από κοινού και συντονισμένα» και αμφότεροι έχουν κατηγορηθεί για φόνο εκ προμελέτης.

«Όλες οι εκδοχές εξετάζονται», δήλωσε ο εισαγγελέας Ντμίτρο Τκατσούκ στο BBC. Πρόσθεσε ότι ένας ύποπτος είχε «αποκαλύψει» κάποιες πληροφορίες σχετικά με ένα πιθανό κίνητρο, αλλά είπε ότι θα εμπόδιζε την έρευνα να δημοσιοποιήσει αυτό το κίνητρο αυτή τη στιγμή. «Ελέγχουμε τις πληροφορίες», είπε. Και στους δύο άνδρες ο δικαστής αρνήθηκε την καταβολή εγγύησης και τέθηκαν υπό κράτηση όσο η έρευνα συνεχίζεται.

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