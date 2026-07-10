Γάζα: Νεκρός από ισραηλινή επιδρομή αξιωματούχος που οργάνωνε προβολές του Μουντιάλ

Νέα ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα σκότωσε έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο, που βοηθούσε στην οργάνωση δημόσιων προβολών του Μουντιάλ στον θύλακα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Γάζα: Νεκρός από ισραηλινή επιδρομή αξιωματούχος που οργάνωνε προβολές του Μουντιάλ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα σκότωσε τον Παλαιστίνιο ανθρωπιστικό αξιωματούχο Μοχάμεντ αλ-Ουαχίντι και τρία ακόμη άτομα, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.
  • Ο αλ-Ουαχίντι βοήθησε στην οργάνωση δημόσιων προβολών του Μουντιάλ και συντόνιζε ανθρωπιστική βοήθεια και καταυλισμούς για εκτοπισμένες οικογένειες στη Γάζα.
  • Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχευσε πράκτορα της Χαμάς, ενώ παραδέχτηκε ότι υπήρξαν θύματα που δεν σχετίζονταν με την οργάνωση.
  • Ο θάνατος του αλ-Ουαχίντι προκαλεί θλίψη στη Γάζα, όπου ήταν γνωστός για την άμεση βοήθεια σε εκτοπισμένες οικογένειες και την προσπάθειά του να προσφέρει στιγμές ανακούφισης μέσα στη σύγκρουση.
  • Από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 593 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Snapshot powered by AI

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου εργαζόμενου σε ανθρωπιστική οργάνωση Μοχάμεντ αλ-Ουαχίντι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες. Μέσα σε λίγες ώρες από τον θάνατό του, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από φωτογραφίες και βίντεο από το έργο του, μαζί με εκατοντάδες μηνύματα συλλυπητηρίων από ανθρώπους που δήλωσαν ότι τον είχαν συναντήσει κατά τη διάρκεια διανομών βοήθειας ή σε καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Ένας ισραηλινός πύραυλος έπληξε το ταξί στο οποίο επέβαινε ο αλ-Ουαχίντι μέσα από τη γειτονιά Σάμπρα. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο αδελφών ηλικίας 8 και 10 ετών που περνούσαν από εκεί και ενός ακόμη άνδρα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε έναν πράκτορα της Χαμάς και ήταν ενήμερος για ισχυρισμούς ότι άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την οργάνωση, σκοτώθηκαν στην επιδρομή. Ο Αλ-Ουαχίντι, 65 ετών, ήταν καθηγητής Αγγλικών πριν από τον πόλεμο, αλλά έγινε ανώτερος αξιωματούχος στην Αιγυπτιακή Επιτροπή Αρωγής στη Γάζα, μια οργάνωση που υποστηρίζεται από την Αίγυπτο και έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας στα παλαιστινιακά εδάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Για περισσότερα από δυόμισι χρόνια βοήθησε στον συντονισμό της επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας, επέβλεψε τη δημιουργία καταυλισμών για εκτοπισμένες οικογένειες και εργάστηκε για την παροχή βοήθειας σε κοινότητες που επλήγησαν από επαναλαμβανόμενα κύματα εκτοπισμού.

Πολλοί κάτοικοι της Γάζας λένε ότι έγινε ένα γνώριμο πρόσωπο σε καταφύγια σε όλη την επικράτεια επειδή προτιμούσε να παραμένει στο πεδίο παρά να διευθύνει επιχειρήσεις από ένα γραφείο. Οι εθελοντές που εργάστηκαν μαζί του περιγράφουν έναν άνδρα που ήταν τακτικά παρών στα σημεία διανομής βοήθειας, μιλώντας απευθείας με εκτοπισμένες οικογένειες και ανταποκρινόμενος στις άμεσες ανάγκες τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αλ-Ουαχίντι έγινε ευρύτερα γνωστός αφότου βοήθησε στην οργάνωση δημόσιων προβολών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πόλη της Γάζας, στο Ντέιρ αλ-Μπαλά και στην περιοχή αλ-Μαουάσι στη νότια Γάζα.

Ο Μοχάμεντ αλ-Ουαχίντι δολοφονήθηκε λίγο πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα Αργεντινής-Αιγύπτου - μία από τις πολλές δημόσιες προβολές του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είχε βοηθήσει να οργανωθούν στην πόλη της Γάζας.
Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να προσφέρει στις οικογένειες, και ιδιαίτερα στα παιδιά, μια σύντομη απόδραση από την πραγματικότητα του πολέμου.

Βίντεο με παιδιά και οικογένειες να συγκεντρώνονται γύρω από γιγαντιαίες οθόνες ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια έχουν διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, προσφέροντας σπάνιες σκηνές εορτασμού εν μέσω της σύγκρουσης.

«Δεν ήταν απλώς ένας εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση σε μια ανθρωπιστική επιτροπή», έγραψε ο ακτιβιστής Μοχάμεντ Χμέιντ, ο οποίος κατέγραψε το έργο του αλ-Ουαχίντι. «Ήταν ένα παράθυρο ελπίδας που άνοιγε κάθε μέρα για τους εκτοπισμένους και για όσους είχαν χάσει τα πάντα». «Όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για την καλοσύνη, την ακεραιότητα και τη γενναιοδωρία του», πρόσθεσε.

«Στη Γάζα, ακόμη και εκείνοι που αφιερώνουν τη ζωή τους στο να βοηθούν τους άλλους δεν γλιτώνουν. Αλλά οι καλές πράξεις δεν μπορούν να σκοτωθούν. Συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές των ανθρώπων».

Ο θάνατος του αλ-Ουαχίντι έρχεται σε μια στιγμή που οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γάζα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους. Μέχρι το τέλος Απριλίου, ο ΟΗΕ είχε καταγράψει τη δολοφονία τουλάχιστον 593 από αυτούς από την έναρξη του πολέμου, ανάμεσά τους οκτώ από τότε που το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός πριν από 10 μήνες.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε επιχείρηση στη Γάζα σε απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 κρατήθηκαν όμηροι. Τουλάχιστον 73.118 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Η λέξη ντροπή δεν αρκεί για το πολιτικό του κατάντημα»

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Hurriyet: Οι S-400 πουλήθηκαν σε χώρα του Κόλπου – Θα ανακοινωθεί σήμερα

08:50WHAT THE FACT

Ένας άνδρας νόμιζε ότι βρήκε χρυσό, όμως ο βράχος που ξεθάψε ήταν αρχαιότερος από τη Γη

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζει αφήγημα ο Ουκρανός πράκτορας για τη δολοφονία Μπερεζόφσκαγια - «Δεν πάτησα εγώ τη σκανδάλη»

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκρός από ισραηλινή επιδρομή αξιωματούχος που οργάνωνε προβολές του Μουντιάλ - «Ήταν παράθυρο ελπίδας για όσους είχαν χάσει τα πάντα»

08:17LIFESTYLE

Πρωινή ζώνη: Σίσσυ Χρηστίδου και Ζήνα Κουτσελίνη φέρνουν «μπελάδες» στον ανταγωνισμό

08:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άργος - Ξεσπά η μητέρα του 20χρονου: «Είναι επαγγελματίες δολοφόνοι, όχι αστυνομικοί - Το παιδί δέχθηκε 7 σφαίρες στο κεφάλι, οι 3 δεν έχουν αφαιρεθεί ακόμα»

08:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Καλοκαιρινή πολιτική κόλαση χωρίς αυτοδυναμία, τα δυνατά σημεία των αρχηγών, το αδιέξοδο του ΠΑΣΟΚ

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστρια στην Ιταλία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής δυο φορές μέσα σε λίγες ώρες

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: 13χρονη βρήκε την Αμερικανίδα μητέρα της νεκρή και άγρια ξυλοκοπημένη - Ύποπτος ο 28χρονος Παλαιστίνιος σύντροφος της 43χρονης

07:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: 3'11'', η ατελείωτη αναμονή του Κιλιάν Εμπαπέ πριν το χαμένο πέναλτι εναντίον του Μαρόκου

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τσάι τσουκνίδας: Σε τι μπορεί να βοηθήσει και ποιοι πρέπει να το αποφεύγουν

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν με φόντο την κηδεία Χαμενεΐ- Στον αέρα η εκεχειρία μετά απο νέες σφοδρές επιθέσεις

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται έως τις 10 Ιουλίου η διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων - Μεταβατική περίοδος για τις νέες εγκαταστάσεις

07:22LIFESTYLE

Η μυθιστορηματική ζωή της Μπόνι Τάιλερ: Από τις εμφανίσεις σε κλαμπ για 1 λίρα τη βραδιά, στην κορυφή των charts - Η φτώχεια, τα πειράγματα και η εκτόξευση

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Γιατί έχασε την ψυχραιμία του με τον πρίγκιπα Χάρι – Αναταραχή στο παλάτι

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιουλίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Το λάθος που εξετάζουν οι Αρχές πίσω από τη φωτιά και την τεράστια έκρηξη – Δύο συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νυχτερινό χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου πήρε το «100» και ζήτησε σύλληψη βουλευτών της ΝΔ

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

08:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άργος - Ξεσπά η μητέρα του 20χρονου: «Είναι επαγγελματίες δολοφόνοι, όχι αστυνομικοί - Το παιδί δέχθηκε 7 σφαίρες στο κεφάλι, οι 3 δεν έχουν αφαιρεθεί ακόμα»

06:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Ιουλίου

07:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: 3'11'', η ατελείωτη αναμονή του Κιλιάν Εμπαπέ πριν το χαμένο πέναλτι εναντίον του Μαρόκου

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Γιατί έχασε την ψυχραιμία του με τον πρίγκιπα Χάρι – Αναταραχή στο παλάτι

13:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 9/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.700.000 ευρώ

06:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: 12 νεκροί από μεγάλη πυρκαγιά στην Ανδαλουσία - Κάποιοι εγκλωβίστηκαν και κάηκαν στα αυτοκίνητά τους - Σε εξέλιξη νέο κύμα καύσωνα στη νότια Ευρώπη

16:00ΕΘΝΙΚΑ

Viper: Ποιο είναι το ελληνικό F-16 που κυριαρχεί στο Αιγαίο - Σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστρια στην Ιταλία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής δυο φορές μέσα σε λίγες ώρες

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

23:49ΥΓΕΙΑ

Πέθανε η Bonnie Tyler: Τα 3 βασικά συμπτώματα που προειδοποιούν για διάτρηση του εντέρου

06:26ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να σε βοηθήσω, γι’ αυτό είμαι εδώ»: Συγκλονιστική διάσωση γυναίκας στη γέφυρα του Μπρούκλιν

03:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Μπόνο «έγραψε» ιστορία και είναι ο νέος «βασιλιάς» των πέναλτι

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

06:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τις μπόρες στα… 38άρια – Αλλάζει το σκηνικό μέσα στο Σαββατοκύριακο

08:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

07:22LIFESTYLE

Η μυθιστορηματική ζωή της Μπόνι Τάιλερ: Από τις εμφανίσεις σε κλαμπ για 1 λίρα τη βραδιά, στην κορυφή των charts - Η φτώχεια, τα πειράγματα και η εκτόξευση

19:39ΕΘΝΙΚΑ

Ζάκυνθος: Η στιγμή που ο πιλότος απομακρύνεται από το φλεγόμενο F-16

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ