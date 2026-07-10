Γάζα: Νεκρός από ισραηλινή επιδρομή αξιωματούχος που οργάνωνε προβολές του Μουντιάλ

Snapshot Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα σκότωσε τον Παλαιστίνιο ανθρωπιστικό αξιωματούχο Μοχάμεντ αλ-Ουαχίντι και τρία ακόμη άτομα, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.

Ο αλ-Ουαχίντι βοήθησε στην οργάνωση δημόσιων προβολών του Μουντιάλ και συντόνιζε ανθρωπιστική βοήθεια και καταυλισμούς για εκτοπισμένες οικογένειες στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχευσε πράκτορα της Χαμάς, ενώ παραδέχτηκε ότι υπήρξαν θύματα που δεν σχετίζονταν με την οργάνωση.

Ο θάνατος του αλ-Ουαχίντι προκαλεί θλίψη στη Γάζα, όπου ήταν γνωστός για την άμεση βοήθεια σε εκτοπισμένες οικογένειες και την προσπάθειά του να προσφέρει στιγμές ανακούφισης μέσα στη σύγκρουση.

Από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 593 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου εργαζόμενου σε ανθρωπιστική οργάνωση Μοχάμεντ αλ-Ουαχίντι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες. Μέσα σε λίγες ώρες από τον θάνατό του, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από φωτογραφίες και βίντεο από το έργο του, μαζί με εκατοντάδες μηνύματα συλλυπητηρίων από ανθρώπους που δήλωσαν ότι τον είχαν συναντήσει κατά τη διάρκεια διανομών βοήθειας ή σε καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Ένας ισραηλινός πύραυλος έπληξε το ταξί στο οποίο επέβαινε ο αλ-Ουαχίντι μέσα από τη γειτονιά Σάμπρα. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο αδελφών ηλικίας 8 και 10 ετών που περνούσαν από εκεί και ενός ακόμη άνδρα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε έναν πράκτορα της Χαμάς και ήταν ενήμερος για ισχυρισμούς ότι άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την οργάνωση, σκοτώθηκαν στην επιδρομή. Ο Αλ-Ουαχίντι, 65 ετών, ήταν καθηγητής Αγγλικών πριν από τον πόλεμο, αλλά έγινε ανώτερος αξιωματούχος στην Αιγυπτιακή Επιτροπή Αρωγής στη Γάζα, μια οργάνωση που υποστηρίζεται από την Αίγυπτο και έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας στα παλαιστινιακά εδάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Για περισσότερα από δυόμισι χρόνια βοήθησε στον συντονισμό της επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας, επέβλεψε τη δημιουργία καταυλισμών για εκτοπισμένες οικογένειες και εργάστηκε για την παροχή βοήθειας σε κοινότητες που επλήγησαν από επαναλαμβανόμενα κύματα εκτοπισμού.

Πολλοί κάτοικοι της Γάζας λένε ότι έγινε ένα γνώριμο πρόσωπο σε καταφύγια σε όλη την επικράτεια επειδή προτιμούσε να παραμένει στο πεδίο παρά να διευθύνει επιχειρήσεις από ένα γραφείο. Οι εθελοντές που εργάστηκαν μαζί του περιγράφουν έναν άνδρα που ήταν τακτικά παρών στα σημεία διανομής βοήθειας, μιλώντας απευθείας με εκτοπισμένες οικογένειες και ανταποκρινόμενος στις άμεσες ανάγκες τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αλ-Ουαχίντι έγινε ευρύτερα γνωστός αφότου βοήθησε στην οργάνωση δημόσιων προβολών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πόλη της Γάζας, στο Ντέιρ αλ-Μπαλά και στην περιοχή αλ-Μαουάσι στη νότια Γάζα.

Ο Μοχάμεντ αλ-Ουαχίντι δολοφονήθηκε λίγο πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα Αργεντινής-Αιγύπτου - μία από τις πολλές δημόσιες προβολές του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είχε βοηθήσει να οργανωθούν στην πόλη της Γάζας.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να προσφέρει στις οικογένειες, και ιδιαίτερα στα παιδιά, μια σύντομη απόδραση από την πραγματικότητα του πολέμου.

Βίντεο με παιδιά και οικογένειες να συγκεντρώνονται γύρω από γιγαντιαίες οθόνες ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια έχουν διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, προσφέροντας σπάνιες σκηνές εορτασμού εν μέσω της σύγκρουσης.

«Δεν ήταν απλώς ένας εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση σε μια ανθρωπιστική επιτροπή», έγραψε ο ακτιβιστής Μοχάμεντ Χμέιντ, ο οποίος κατέγραψε το έργο του αλ-Ουαχίντι. «Ήταν ένα παράθυρο ελπίδας που άνοιγε κάθε μέρα για τους εκτοπισμένους και για όσους είχαν χάσει τα πάντα». «Όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για την καλοσύνη, την ακεραιότητα και τη γενναιοδωρία του», πρόσθεσε.

«Στη Γάζα, ακόμη και εκείνοι που αφιερώνουν τη ζωή τους στο να βοηθούν τους άλλους δεν γλιτώνουν. Αλλά οι καλές πράξεις δεν μπορούν να σκοτωθούν. Συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές των ανθρώπων».

Ο θάνατος του αλ-Ουαχίντι έρχεται σε μια στιγμή που οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γάζα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους. Μέχρι το τέλος Απριλίου, ο ΟΗΕ είχε καταγράψει τη δολοφονία τουλάχιστον 593 από αυτούς από την έναρξη του πολέμου, ανάμεσά τους οκτώ από τότε που το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός πριν από 10 μήνες.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε επιχείρηση στη Γάζα σε απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 κρατήθηκαν όμηροι. Τουλάχιστον 73.118 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.