Ο βοσκός και το λιοντάρι - H κίνηση ματ που του έσωσε τη ζωή

Snapshot Ένας βοσκός στη Γκουτζαράτ της Ινδίας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση λιονταριού.

Το λιοντάρι τον κράτησε καθηλωμένο στο έδαφος για περίπου μισή ώρα, δείχνοντάς του τα δόντια του.

Ο βοσκός κατάφερε να απελευθερωθεί όταν χάιδεψε το τρίχωμα του ζώου, που τότε αποσύρθηκε μόνο του.

Ο άνδρας φέρει τραύματα σε λαιμό, κεφάλι, πλάτη και κάταγμα στο αριστερό χέρι και νοσηλεύεται.

Η περιοχή Καθιάουαρ είναι ο μοναδικός φυσικός βιότοπος για τα ασιατικά λιοντάρια, με πληθυσμό περίπου 900 ζώων. Snapshot powered by AI

Ένας βοσκός τραυματίστηκε σοβαρά αφού δέχτηκε επίθεση από λιοντάρι στην περιοχή της Γκουτζαράτ της Ινδίας το πρωί της Κυριακής.

Ένα βίντεο του περιστατικού, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το λιοντάρι να καθηλώνει τον άνδρα στο έδαφος καθώς οι χωρικοί απεγνωσμένα προσπαθούν να διώξουν το θηρίο.

Ο Καλουμπάι Μπογκάμπαϊ Γκαμάρα είχε πάει να ταΐσει τις αγελάδες του, στο Γκουτζαράτ, στη δυτική ακτή της Ινδίας, όταν η λέαιαν του όρμησε ξαφνικά, τον τραυμάτισε σοβαρά.

Αφού τον έριξε στο έδαφος, τον κράτησε ακινητοποιημένο κάτω από τα τεράστια μπροστινά της πόδια, παίζοντας μαζί του ενώ οι τρομοκρατημένοι περαστικοί παρακολουθούσαν· μερικοί από αυτούς προσπάθησαν να βοηθήσουν πετώντας πέτρες στο μεγάλο αιλουροειδές, αλλά το αρπακτικό δεν πτοήθηκε.

Καθώς εκείνος βρισκόταν εκεί αβοήθητος και καλυμμένος με αίμα, η λέαινα του του έδειχνε τα δόντια της.

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απελευθερωθεί, ο Γκαμάρα προσπάθησε να χαϊδέψει το τρίχωμα της λιονταρίνας, κάτι που φάνηκε να πιάνει, καθώς το ζώο τον άφησε ξαφνικά να σηκωθεί και αποσύρθηκε από μόνο του σε ένα κοντινό δάσος.

Lion entered a village ❌

Humumans entered Lions home ✅



The humans stayed still for 30 minutes and saved himself as the lion released him.



A cattle herder was seriously injured after a lion attacked him in Gujarat's Bhavnagar district on Sunday mornin. A video of the incident,… pic.twitter.com/jTAf7seOHy — Ajay Joe (@joedelhi) July 6, 2026

Lion entered a village ❌

Humumans entered Lions home ✅



The humans stayed still for 30 minutes and saved himself as the lion released him.



A cattle herder was seriously injured after a lion attacked him in Gujarat's Bhavnagar district on Sunday mornin. A video of the incident,… pic.twitter.com/jTAf7seOHy — Ajay Joe (@joedelhi) July 6, 2026

«Ετοιμαζόμουν να ταΐσω τα βοοειδή μου, όταν η λιονταρίνα μου επιτέθηκε ξαφνικά από πίσω και με έριξε κάτω», δήλωσε ο Γκαμάρα σε συνέντευξή του στα τοπικά ΜΜΕ.

«Μου άρπαξε το χέρι και δεν με άφηνε για πολύ ώρα.»

Η οικογένεια του άνδρα ανέφερε ότι υπέστη τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων πληγές στον λαιμό, στο κεφάλι και στην πλάτη, καθώς και κάταγμα στο αριστερό χέρι.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου αναρρώνει, ενώ η δασική υπηρεσία αναζητά το θηρίο.

Η χερσόνησος Καθιάουαρ του Γκουτζαράτ αποτελεί τον μοναδικό εναπομείναντα φυσικό βιότοπο για τα ασιατικά λιοντάρια, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 900 σε αυτή την ινδική πολιτεία.