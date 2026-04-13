Χειροπέδες σε 48χρονη influencer για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Στη σύλληψη 48χρονης γυμνάστριας και influencer προχώρησε η Άμεση Δράση στο Κορωπί, τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου (11/04) έπειτα από καταδίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.

Κατά τον έλεγχο των Αρχών, διαπιστώθηκε ότι η γυμνάστρια βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ, στο όχημά της εντοπίστηκαν και δεκάδες αναβολικά δισκία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:30, όταν η γυναίκα εντοπίστηκε να οδηγεί πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε καταδίωξη και τελικά την ακινητοποίησαν με ασφάλεια σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής.

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,73 mg/l αντίστοιχα, επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Επιπλέον, στο όχημά της βρέθηκαν 78 αναβολικά δισκία.

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.