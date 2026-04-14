Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής εντοπίστηκε η 48χρονη γυμνάστρια και influencer να οδηγεί κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς στην περιοχή του Κορωπίου.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου στο Κορωπί, όταν οι αστυνομικοί καταδίωξαν το αυτοκίνητο της 48χρονης γυναίκας γιατί έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Στην συνέχεια, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, την εντόπισαν στην οδό Ηφαίστου. Της έκαναν σήμα να σταματήσει, αλλά εκείνη πάτησε το γκάζι και εξαφανίστηκε.

Ακολούθησε η καταδίωξη και μετά από μερικά λεπτά κατάφεραν και ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί το όχημα μπροστά από ένα βενζινάδικο. Στον έλεγχο τώρα που διενεργήθηκε η αστυνομία, η τροχαία βρήκε πως η 48χρονη ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μάλιστα οι μετρήσεις έδειξαν πως ήταν πως είχε πιει τρεις φορές πάνω από το όριο με 0,78, ενώ το όριο είναι τα 0,25. Η 48χρονη συνελήφθη, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και στο όχημά της, οι αστυνομικοί βρήκαν και 78 αναβολικά χάπια.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.