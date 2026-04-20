HΠΑ: Πνίγηκε 38χρονη influencer ενώ κολυμπούσε σε αγώνα τριάθλου -Ποια ήταν η Βραζιλιάνα Μάρα Φλάβια

Μια 38χρονη αθλήτρια, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους χιλιάδες αφοσιωμένους διαδικτυακούς ακολούθους ης, πνίγηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων αντοχής στην κολύμβηση της διάσημης διοργάνωσης Ironman στο Τέξας το Σάββατο. Ο εν λόγω αγώνας είναι μια από τις πιο γνωστές και απαιτητικές σειρές αγώνων τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο, που διοργανώνεται από την World Triathlon Corporation (WTC)

Η Μάρα Φλάβια, μια 38χρονη Βραζιλιάνα influencer με περισσότερους από 60.000 ακολούθους στο Instagram , εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας κολύμβησης σε ανοιχτά νερά στη λίμνη Γούντλαντς, την πρώτη από τις τρεις εξαντλητικές δοκιμασίες που αντιμετωπίζουν οι αθλούμενοι στον αγώνα των 225 χιλιομέτρων.

Τα τηλέφωνα για βοήθεια άρχισαν να χτυπάνε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι και στην πυροσβεστική υπηρεσία του Woodlands Township ήδη από τις 6 το πρωί όπως μετέδωσε το δίκτυο Fox 26. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Πάλμερ Μπακ, δήλωσε στο Click2Houston ότι τα πληρώματα ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά για τη «χαμένη κολυμβήτρια γύρω στις 7:30 π.μ.

Η επαγγελματική γυναικεία κολύμβηση ξεκίνησε στις 6:31 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα του Texas Ironman . Οι διασώστες έψαχναν στη λίμνη όσο το τρίαθλο βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, κάτι που, σύμφωνα με τον Μπακ, δυσχέρανε κι άλλο τις ήδη δύσκολες συνθήκες και επιδείνωσε την «μηδενική» ορατότητα της ομάδας καταδύσεων.

Η Φλάβια τελικά ανασύρθηκε από το νερό λίγο μετά τις 9:30 π.μ., περίπου τρεις ώρες αφότου εξαφανίστηκε. Μέχρι τότε, το σώμα της είχε βυθιστεί 3 μέτρα στον πυθμένα της λίμνης, είπε ο Μπακ. Το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε ότι το θύμα «πνίγηκε ενώ συμμετείχε στους αγώνες κολύμβησης», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ένας εθελοντής του Ironman περιέγραψε με σπαρακτική λεπτομέρεια τον «πανικό και τον φόβο» που βίωσε ο ίδιος και άλλοι μάρτυρες όταν η Φλάβια, την οποία κανένας τους δεν γνώριζε προσωπικά, εξαφανίστηκε κάτω από το νερό. «Όλοι έλεγαν το ίδιο πράγμα: Πήγε κάτω. Ακριβώς εδώ. Ακριβώς από κάτω μας», αφηγήθηκε.

Είπε ότι ένας βετεράνος αθλητής κρατήθηκε από το πλάι ενός καγιάκ με «ένα βλέμμα τρόμου» επειδή «μόλις είχε παρακολουθήσει κάποιον να εξαφανίζεται από κάτω του». Ο εθελοντής, ο οποίος αρχικά βγήκε για να βοηθήσει τη μικρή του κόρη «να βιώσει αυτό το απίστευτο γεγονός από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία», βούτηξε αρκετές φορές που «έχασε τον λογαριασμό» προσπαθώντας να ανακτήσει τη Φλάβια. Κατά την πρώτη του προσπάθεια, «ένιωσε το σώμα της» με το ένα πόδι.

«Είχε φύγει. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω πώς ένιωσα. Προσπάθησα ξανά. Και ξανά. Και ξανά. Νόμιζα απλώς ότι θα την ένιωθα ξανά και θα μπορούσα να την αρπάξω και να την τραβήξω προς τα πάνω», έγραψε. Παραδέχτηκε ότι δεν είχε αντιληφθεί τα ρίσκα της επιχείρησης μέχρι πολύ την ανάκτηση του σώματος της Φλάβια. «Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι είχε ήδη πεθάνει προ πολλού. Απλώς συνέχιζα να ψάχνω σαν να επρόκειτο να την ανασύρω ζωντανή», έγραψε.

Ο εθελοντής επαίνεσε τη Φλάβια επειδή «κυνηγούσε κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι μόνο ονειρεύονται να τελειώσουν».«Έδωσε τα πάντα για τον αγώνα. Της άξιζε να βγει σώα από αυτόν», έγραψε.«Προς την οικογένειά της: κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Λυπάμαι πολύ, ειλικρινά που δεν ήταν αρκετό. Θα μείνει μαζί μας», πρόσθεσε.

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Mythos AI προκαλεί φόβο και σύγχυση στην παγκόσμια οικονομική ελίτ

08:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που Αμερικανοί καταλαμβάνουν πλοίο με ιρανική σημαία - Βίντεο

08:02ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πνίγηκε 38χρονη influencer ενώ κολυμπούσε σε αγώνα τριάθλου -Ποια ήταν η Βραζιλιάνα Μάρα Φλάβια

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις άρσεις ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Με τη βοήθεια AI δημιούργησε τον πιο αποδοτικό θερμικό κινητήρα στον κόσμο

07:43ΜΑΝΤΕΙΟ

Κυριάκος και Κόστα μαζί στους Δελφούς, με τροπολογία η απελευθέρωση των γαλάζιων βουλευτών, ζυγώνει ο Αλέξης

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Κάνιε Γουέστ: Η Ευρώπη «βάζει μπλόκο» στον Αμερικανό ράπερ - Ακυρώνονται η μία μετά την άλλη οι συναυλίες του

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στη Χαλκιδική: Σκότωσαν 21 αδέσποτα σκυλιά με φόλες - Σκληρές εικόνες

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: «Παντρευτήκαμε την ώρα της έκρηξης» - Η συγκλονιστική ιστορία του ζευγαριού 40 χρόνια μετά την πυρηνική κόλαση

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Aνεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την κατάσχεση ιρανικού πλοίου

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Startups: Ο νέος «χάρτης» της ελληνικής καινοτομίας για το 2026 - Από τη θεωρία στην παγκόσμια αγορά

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος - Βίντεο: Αγελάδα βγήκε βόλτα στην Εθνική Οδό και προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό: Drones και γερανοί επιστρατεύονται για να «ανασάνει» η Αθήνα από το μποτιλιάρισμα

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Επίθεση του Ιράν σε ινδικό τάνκερ – «Μου δώσατε άδεια να περάσω… τώρα πυροβολείτε»

07:14ΚΟΣΜΟΣ

H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Η πλατφόρμα «εισβάλλει» στα ξενοδοχεία – Το σχέδιο για χαμηλότερες προμήθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιθιοπίνα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

07:14ΚΟΣΜΟΣ

H Μόσχα βάζει στο στόχαστρο το Παρίσι για τα πυρηνικά - Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό: Drones και γερανοί επιστρατεύονται για να «ανασάνει» η Αθήνα από το μποτιλιάρισμα

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (21/4)

08:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που Αμερικανοί καταλαμβάνουν πλοίο με ιρανική σημαία - Βίντεο

06:33WHAT THE FACT

Επιστρέφουν στο κρέας vegan και χορτοφάγοι για λόγους υγείας - Τι είναι η flexitarian διατροφή

19:42WHAT THE FACT

Τα όνειρα που δείχνουν ότι πλησιάζει ο θάνατος: Ασθενείς αποκάλυψαν τι είδαν πριν πεθάνουν

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τριήμερο Παρασκευής με αργία, αποζημιώσεις και εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: «Παντρευτήκαμε την ώρα της έκρηξης» - Η συγκλονιστική ιστορία του ζευγαριού 40 χρόνια μετά την πυρηνική κόλαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ