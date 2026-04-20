HΠΑ: Πνίγηκε 38χρονη influencer ενώ κολυμπούσε σε αγώνα τριάθλου -Ποια ήταν η Βραζιλιάνα Μάρα Φλάβια

Μια 38χρονη αθλήτρια, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους χιλιάδες αφοσιωμένους διαδικτυακούς ακολούθους ης, πνίγηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων αντοχής στην κολύμβηση της διάσημης διοργάνωσης Ironman στο Τέξας το Σάββατο. Ο εν λόγω αγώνας είναι μια από τις πιο γνωστές και απαιτητικές σειρές αγώνων τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο, που διοργανώνεται από την World Triathlon Corporation (WTC)

Η Μάρα Φλάβια, μια 38χρονη Βραζιλιάνα influencer με περισσότερους από 60.000 ακολούθους στο Instagram , εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας κολύμβησης σε ανοιχτά νερά στη λίμνη Γούντλαντς, την πρώτη από τις τρεις εξαντλητικές δοκιμασίες που αντιμετωπίζουν οι αθλούμενοι στον αγώνα των 225 χιλιομέτρων.

Τα τηλέφωνα για βοήθεια άρχισαν να χτυπάνε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Μοντγκόμερι και στην πυροσβεστική υπηρεσία του Woodlands Township ήδη από τις 6 το πρωί όπως μετέδωσε το δίκτυο Fox 26. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Πάλμερ Μπακ, δήλωσε στο Click2Houston ότι τα πληρώματα ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά για τη «χαμένη κολυμβήτρια γύρω στις 7:30 π.μ.

Η επαγγελματική γυναικεία κολύμβηση ξεκίνησε στις 6:31 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα του Texas Ironman . Οι διασώστες έψαχναν στη λίμνη όσο το τρίαθλο βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, κάτι που, σύμφωνα με τον Μπακ, δυσχέρανε κι άλλο τις ήδη δύσκολες συνθήκες και επιδείνωσε την «μηδενική» ορατότητα της ομάδας καταδύσεων.

Η Φλάβια τελικά ανασύρθηκε από το νερό λίγο μετά τις 9:30 π.μ., περίπου τρεις ώρες αφότου εξαφανίστηκε. Μέχρι τότε, το σώμα της είχε βυθιστεί 3 μέτρα στον πυθμένα της λίμνης, είπε ο Μπακ. Το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε ότι το θύμα «πνίγηκε ενώ συμμετείχε στους αγώνες κολύμβησης», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ένας εθελοντής του Ironman περιέγραψε με σπαρακτική λεπτομέρεια τον «πανικό και τον φόβο» που βίωσε ο ίδιος και άλλοι μάρτυρες όταν η Φλάβια, την οποία κανένας τους δεν γνώριζε προσωπικά, εξαφανίστηκε κάτω από το νερό. «Όλοι έλεγαν το ίδιο πράγμα: Πήγε κάτω. Ακριβώς εδώ. Ακριβώς από κάτω μας», αφηγήθηκε.

Είπε ότι ένας βετεράνος αθλητής κρατήθηκε από το πλάι ενός καγιάκ με «ένα βλέμμα τρόμου» επειδή «μόλις είχε παρακολουθήσει κάποιον να εξαφανίζεται από κάτω του». Ο εθελοντής, ο οποίος αρχικά βγήκε για να βοηθήσει τη μικρή του κόρη «να βιώσει αυτό το απίστευτο γεγονός από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία», βούτηξε αρκετές φορές που «έχασε τον λογαριασμό» προσπαθώντας να ανακτήσει τη Φλάβια. Κατά την πρώτη του προσπάθεια, «ένιωσε το σώμα της» με το ένα πόδι.

«Είχε φύγει. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω πώς ένιωσα. Προσπάθησα ξανά. Και ξανά. Και ξανά. Νόμιζα απλώς ότι θα την ένιωθα ξανά και θα μπορούσα να την αρπάξω και να την τραβήξω προς τα πάνω», έγραψε. Παραδέχτηκε ότι δεν είχε αντιληφθεί τα ρίσκα της επιχείρησης μέχρι πολύ την ανάκτηση του σώματος της Φλάβια. «Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι είχε ήδη πεθάνει προ πολλού. Απλώς συνέχιζα να ψάχνω σαν να επρόκειτο να την ανασύρω ζωντανή», έγραψε.

Ο εθελοντής επαίνεσε τη Φλάβια επειδή «κυνηγούσε κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι μόνο ονειρεύονται να τελειώσουν».«Έδωσε τα πάντα για τον αγώνα. Της άξιζε να βγει σώα από αυτόν», έγραψε.«Προς την οικογένειά της: κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Λυπάμαι πολύ, ειλικρινά που δεν ήταν αρκετό. Θα μείνει μαζί μας», πρόσθεσε.