Influencer πάτησε κατά λάθος τον δίχρονο γιο της με το αυτοκίνητο: «Δεν ξέρω πώς συνέβη»

Snapshot Η influencer Κέλι Χόπτον – Τζόουνς πάτησε κατά λάθος τον δίχρονο της με το αυτοκίνητο στο γκαράζ του σπιτιού τους στο Τέξας.

Το παιδί υπέστη κάταγμα λεκάνης, αλλά δεν είχε σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις.

Η Κέλι τόνισε τη σημασία να κρατούν πάντα τα παιδιά το χέρι ενήλικα κοντά σε κινούμενα οχήματα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Περίπου 50 παιδιά την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες παρασύρονται από αυτοκίνητα, με το 70% των ατυχημάτων να σχετίζεται με μέλος της οικογένειας. Snapshot powered by AI

Η influencer Κέλι Χόπτον – Τζόουνς, δημιουργός περιεχομένου γύρω από τη γονεϊκότητα, εξήγησε μέσα από μία συναισθηματική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα πώς πάτησε κατά λάθος τον γιο της με το αυτοκίνητο.

Η Χόπτον – Τζόουνς, μητέρα δύο παιδιών που ζει στο Τέξας, περιέγραψε πώς ένα συνηθισμένο οικογενειακό πρωινό μετετράπη σε εφιάλτη για τον μικρότερο γιο της, τον Χένρι και όλη την οικογένεια.

«Όλα άρχισαν σαν μία εντελώς φυσιολογική μέρα», έγραψε στο Instagram, όπως είναι γνωστή από το blog της Hillside Farmhouse. Η 36άχρονη περιέγραψε ότι ετοιμαζόταν να πάει για ντόνατς με την κόρη της, Λίλι, ενώ ο άνδρας της, Μπράιαν, έμεινε στο σπίτι με τον 23 μηνών Χένρι.

«Ο Μπράιαν έμεινε στο σπίτι με τον Χένρι και θα ερχόταν να μας συναντήσει εκεί. Βοήθησε τη Λίλι να μπει στο αυτοκίνητο και μας αποχαιρετούσε ενώ βρισκόταν ανάμεσα στο δικό μας αυτοκίνητο και τον Χένρι, που ήταν στο γκαράζ», προσέθεσε.

Σε εκείνο το σημείο σημειώθηκε το ατύχημα, καθώς ο Χένρι βρέθηκε στην πορεία του αυτοκινήτου και παρασύρθηκε. «Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο γιος μας παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο. Οδηγούσα εγώ», επεσήμανε.

Οι γονείς μετέφεραν αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο, ενώ, οι γείτονες φρόντισαν τη Λίλι. Το παιδί υπέστη κάταγμα λεκάνης. Ο Χένρι πλέον αναρρώνει στο νοσοκομείο, με την Κέλι να αναφέρει ότι δεν υπέστη σοβαρά τραύματα.

«Οι ακτινογραφίες στα πόδια, το στέρνο και τον λαιμό είναι φυσιολογικές. Η αξονική δεν δείχνει βλάβη σε όργανα ή σπονδυλική στήλη. Η νευρολογική εξέταση είναι καθησυχαστική, χωρίς ενδείξεις τραύματος στο κεφάλι», σημείωσε.

«Αυτό που μου έχει μείνει, είναι ότι ο γιατρός είπε: “Ναι, έχει τραυματιστεί, αλλά μπορεί να αναρρώσει”. Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα».

Η influencer, που μετρά 65.000 ακολούθους, τόνισε ότι η οικογένεια βρίσκεται ακόμη σε σοκ, αλλά είναι ευγνώμων που το παιδί δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά.

«Το ξαναζούμε συνεχώς, προσπαθώντας να καταλάβουμε πώς έγινε όταν ήμασταν εκεί. Δεν έχω απάντηση, αλλά ξέρω ότι αυτό μας έχει αλλάξει», είπε, συμπληρώνοντας ότι πλέον θεωρεί αδιαπραγμάτευτο τα παιδιά να κρατούν πάντα το χέρι ενήλικα κοντά σε κινούμενα οχήματα.

«Μην θεωρείτε ότι ξέρουν ή πως θα μείνουν εκεί όπου τους είδατε τελευταία φορά», υπογράμμισε.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς περίπου 50 παιδιά την εβδομάδα παρασύρονται κατά λάθος από αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το 70% των περιπτώσεων να εμπλέκει μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με στοιχεία του Kids and Car Safety.