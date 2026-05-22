Final Four Euroleague 2026: Αστυνομικός διοικητής μιλά τούρκικα σε οπαδούς της Φενέρ

Σε ρυθμούς Final Four κινείται ήδη η Αθήνα, με τις προετοιμασίες και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας να έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, όσο μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη μεγάλη γιορτή της Euroleague στο «T-Center».

Σε βίντεο του Newsbomb καταγράφεται ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος γνωρίζει τουρκικά και επικοινωνεί με Τούρκους οπαδούς στο Θησείο, δίνοντάς τους οδηγίες και κατευθύνσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός μιλά συνολικά έξι γλώσσες, συμβάλλοντας στον συντονισμό και την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων των φιλάθλων.

Η Αθήνα και το «T-Center» μετατρέπονται από σήμερα Παρασκευή (22/05) στην πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, φιλοξενώντας το Final Four 2026 της Euroleague. Στον πρώτο ημιτελικό, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Fenerbahçe Beko θα αντιμετωπίσει τον Olympiacos B.C., που διεκδικεί την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του και πρώτη σε Final Four που διεξάγεται στην Ελλάδα.