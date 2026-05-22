Final Four Euroleague 2026: Άνοιξε τις πύλες του στο Ζάππειο– Στα γήπεδα μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι

Snapshot Στο Ζάππειο άνοιξε το Euroleague fan zone για το Final Four του 2026 με μεγάλο ενδιαφέρον από φιλάθλους.

Ο χώρος μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης με αθλητικές, μουσικές και διαδραστικές δραστηριότητες.

Πλήθος κόσμου από όλη την Ευρώπη επισκέπτεται το Ζάππειο για να ζήσει την ατμόσφαιρα του Final Four.

Ερασιτέχνες και φίλαθλοι κάθε ηλικίας συμμετέχουν ενεργά σε αγωνιστικές δραστηριότητες μπάσκετ στο χώρο. Snapshot powered by AI

Στο Ζάππειο χτυπά από το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Euroleuague.

Ο ιστορικός χώρος του Ζαππείου μεταμορφώθηκε στο απόλυτο σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους που έσπευσαν από όλη την Ευρώπη στην Αθήνα για ένα τετραήμερο γεμάτο αθλητισμό, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών έχει σπεύσει στο σημείο για να πάρει «ρυθμό» Final 4 Ευρωλίγκας.

Ερασιτέχνες παίκτες, φίλοι του μπάσκετ κάθε ηλικίας, φίλαθλοι των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο Final 4 πήραν τις μπάλες στα χέρια τους και δοκιμάζουν τις ικανότητές του στο μπάσκετ.

Δείτε επίσης τα βίντεο: