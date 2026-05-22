Τι δείχνει η μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ για το μυστήριο στην Αττική - «Η δυσοσμία δεν προήλθε από τη θάλασσα»

Νέα διάσταση παίρνει το μυστήριο με την έντονη δυσοσμία που σκέπασε την περασμένη Τρίτη πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου

  • Η έντονη δυσοσμία που έγινε αισθητή στην Αττική στις 19 Μαΐου 2026 δεν συνδέεται με φυσικές διεργασίες στον Σαρωνικό Κόλπο, αλλά πιθανότατα με ανθρωπογενή αιτία.
  • Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) δεν εντόπισε στοιχεία εκτεταμένης περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ανοξικών φαινομένων ή υψηλών συγκεντρώσεων υδρόθειου που να δικαιολογούν τη δυσοσμία.
  • Το ερευνητικό σκάφος «Αιγαίο» πραγματοποίησε αποστολή στην περιοχή κατά τη διάρκεια του συμβάντος χωρίς να εντοπίσει σοβαρή θαλάσσια επιβάρυνση.
  • Νέα δειγματοληψία στον Εσωτερικό Σαρωνικό και τον Κόλπο της Ελευσίνας έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου 2026 στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
  • Το ΕΛΚΕΘΕ συνεχίζει να παρακολουθεί και να αξιολογεί το φαινόμενο με επιστημονική υπευθυνότητα, παρέχοντας ενημέρωση βασισμένη σε τεκμηριωμένα δεδομένα.
Νέα ερωτήματα προκαλεί η έντονη δυσοσμία που έγινε αισθητή την περασμένη Τρίτη σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως κοντά στο νότιο τμήμα του Λεκανοπεδίου. Οι επιστημονικές εκτιμήσεις του ΕΛΚΕΘΕ φαίνεται να αποκλείουν το ενδεχόμενο το φαινόμενο να συνδέεται με φυσικές διεργασίες στον Σαρωνικό Κόλπο, στρέφοντας πλέον την προσοχή σε πιθανή ανθρωπογενή αιτία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένης περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ανοξικών φαινομένων ή συγκεντρώσεων υδρόθειου που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη δυσοσμία. Ο διευθυντής Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Δημήτρης Σακελλαρίου, ανέφερε μάλιστα ότι η προέλευση της οσμής δεν σχετίζεται με φυσική ωκεανογραφική διεργασία, αλλά πιθανότατα με ανθρώπινη δραστηριότητα.

Παράλληλα, το ΕΛΚΕΘΕ υπενθυμίζει ότι πραγματοποιεί συστηματικές μετρήσεις στον Σαρωνικό και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές, ενώ το ερευνητικό σκάφος «Αιγαίο» βρέθηκε στην περιοχή και κατά τη διάρκεια του περιστατικού, χωρίς να εντοπιστούν σημάδια σοβαρής θαλάσσιας επιβάρυνσης. Οι έρευνες συνεχίζονται, με νέα δειγματοληψία να έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΛΚΕΘΕ:

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν επιβεβαιώνει σύνδεση του συμβάντος δυσάρεστης οσμής
στην Αττική στις 19 Μαΐου 2026 με εκτεταμένη υποβάθμιση ή ανοξικά
φαινόμενα στον Εσωτερικό Σαρωνικό

Με αφορμή τις αναφορές πολιτών για έντονη δυσάρεστη οσμή, που έγινε αισθητή την
Τρίτη 19 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Αττικής, κυρίως κατά μήκος του παραλιακού
μετώπου, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) παραθέτει τα
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία που αφορούν στη θαλάσσια διάσταση του
φαινομένου.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ως εθνικός ερευνητικός φορέας για το θαλάσσιο περιβάλλον,
παρακολουθεί συστηματικά εδώ και δεκαετίες την οικολογική ποιότητα των
εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων της χώρας, υλοποιώντας
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα παρακολούθησης και έρευνας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της «Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ)», της
«Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)» και του έργου «Παρακολούθηση
των οικοσυστημάτων Εσωτερικού Σαρωνικού – Ελευσίνας – Μεγαρέων – Ν. Ευβοϊκού
υπό την επίδραση των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας – Θριάσιου Πεδίου
– Μεγαρέων – Κορωπίου» (σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ), υλοποιείται συστηματική
περιβαλλοντική παρακολούθηση του Σαρωνικού Κόλπου καθώς και αξιολόγηση των
επιπτώσεων από τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας
(ΚΕΛΨ).

Για τις ανάγκες των ανωτέρω προγραμμάτων περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, το
ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» πραγματοποίησε αποστολές στον Σαρωνικό Κόλπο
στις 10 και στις 19 Μαΐου 2026. Η δεύτερη αποστολή συνέπεσε χρονικά με την ημέρα
κατά την οποία αναφέρθηκε το συμβάν οσμών στην Αττική και περιλάμβανε εργασίες
πεδίου για την οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές του
Εσωτερικού Σαρωνικού.

Τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία
• Οι μακροχρόνιες μετρήσεις και οι σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν
υποδεικνύουν την ύπαρξη εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό
Σαρωνικό Κόλπο.
• Δεν έχουν καταγραφεί, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων
παρακολούθησης, συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που να δικαιολογούν
εκτεταμένη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή.
• Δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής έξαρσης φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών ή
εκτεταμένων διεργασιών αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να συνδεθούν με έντονη
παραγωγή δύσοσμων αερίων.
• Δεν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα
φαινόμενο ανάβλυσης (upwelling) που θα μετέφερε μεγάλες ποσότητες ανοξικών
θαλάσσιων υδάτινων μαζών προς την επιφάνεια.
• Κατά την αποστολή του «ΑΙΓΑΙΟ» στις 19 Μαΐου 2026 δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις
υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές όπου
πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές εργασίες.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, συνεχίζει να παρακολουθεί το ζήτημα με
επιστημονική υπευθυνότητα, να αξιολογεί τα διαθέσιμα δεδομένα και να αναλύει όλες
τις πιθανές παραμέτρους που σχετίζονται με το συμβάν. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα
πραγματοποιηθεί νέα στοχευμένη αποστολή δειγματοληψίας στον Εσωτερικό
Σαρωνικό Κόλπο και στον Κόλπο της Ελευσίνας, στα πλαίσια των υφιστάμενων
προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών
προϋποθέτουν ψυχραιμία, διαφάνεια και τεκμηρίωση. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα συνεχίσει να
συμβάλλει στη δημόσια ενημέρωση με βάση πραγματικά δεδομένα, συστηματικές
μετρήσεις και επιστημονικά ελεγμένη γνώση.

