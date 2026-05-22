Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για φωτιές: 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και πάνω από 80 εναέρια μέσα

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται με 18.804 πυροσβέστες και 4.299 οχήματα για την αντιπυρική περίοδο του 2024.
  • Υπάρχουν πλέον πάνω από 100 βάσεις drones και 3 Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων για άμεσο εντοπισμό και αντιμετώπιση πυρκαγιών.
  • Η συνολική δύναμη εναέριων μέσων ανέρχεται σε 80 έως 85, συνδυάζοντας Εθνικά και Μισθωμένα μέσα.
  • Το πρόγραμμα πρόληψης Antinero προβλέπει έργα προϋπολογισμού 82 εκατ. € για το 2026, με συνολικό προϋπολογισμό 667 εκατ. € για την πενταετία 2022–2026.
  • Υλοποιούνται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόληψης, διαχείρισης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων με επενδύσεις 864 εκατ. € για πρόληψη και 374 εκατ. € για αποκατάσταση έως το 2026.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο. Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Περισσότεροι από 18.500 πυροσβέστες

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την προετοιμασία που έχει γίνει για την αντιπυρική περίοδο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, φέτος με την έναρξη το Πυροσβεστικό Σώμα αριθμεί 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος της ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στους 18.804. Σημαντική ενίσχυση έχει επιτευχθεί και στον στόλο των οχημάτων, πλέον ανέρχονται σε 4.299.

Οι μονάδες των δασοκομάντος (ΕΜΟΔΕ), οι πρώτες έξι εκ των οποίων συγκροτήθηκαν το 2022, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενισχυθεί για μία ακόμα χρονιά με προεγκατεστημένο προσωπικό από 4 ευρωπαϊκές χώρες.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε και η πορεία υλοποίησης του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για τη χρήση drones στην Αττική και σε ευάλωτες περιοχές ανά την επικράτεια, για τον άμεσο εντοπισμό και την ταχεία πρώτη προσβολή εστιών φωτιάς.

Ειδικά για τα drones, σημειώθηκε πως φέτος οι βάσεις ανέρχονται πλέον των 100 συν 3 Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Drones, που μπορούν να πετάξουν ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες και είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες.

Πάνω από 80 εναέρια μέσα

Τέλος, τα Εθνικά Εναέρια Μέσα παραμένουν στα 33 με τα Μισθωμένα Εναέρια Μέσα να αυξάνονται περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας τα 51 και καθιστώντας μία συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων που θα κυμαίνεται μεταξύ 80 με 85 εναέρια μέσα σε ημερήσια βάση ανάλογα με τις διαθεσιμότητες.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε επίσης, από τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών Βαγγέλη Γκουντούφα, το συνολικό πλαίσιο των δράσεων πρόληψης, διαχείρισης και αποκατάστασης που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο από τη Δασική Υπηρεσία σε στενή συνεργασία με το Υπερταμείο, που τρέχει τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόοδο του Προγράμματος Προστασίας Δασών Antinero, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατ. €, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περιόδου 2022–2025, διαμορφώνοντας συνολικό προϋπολογισμό δράσεων πρόληψης ύψους περίπου 667 εκατ. € για την πενταετία 2022–2026.

Οι παρεμβάσεις αφορούν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, δημιουργία μικτών και στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών, δασικές υποδομές, υδατοδεξαμενές, καθώς και έργα προστασίας αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων υψηλής επικινδυνότητας. Παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής των έργων σε κρίσιμα περιαστικά δασικά οικοσυστήματα της χώρας, όπως ο Υμηττός, το Αιγάλεω–Ποικίλο και το Σέιχ Σου, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό πρόληψης που υλοποιείται γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η στρατηγική μετάβαση της χώρας από τη λογική της αποσπασματικής αντιμετώπισης σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενεργής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, με αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων, σύγχρονων εργαλείων χαρτογράφησης και επικαιροποιημένων αντιπυρικών και διαχειριστικών μελετών σε όλη την επικράτεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θεσμοθετημένη συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, στη λειτουργία Υποστηρικτικών Ομάδων Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών μεγάλης έκτασης, καθώς και στη συνολική ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού στο πεδίο.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η πρόοδος των έργων αποκατάστασης μετά τα περιστατικά πυρκαγιών του 2025, υπογραμμίζοντας ότι στο σύνολο των πληγεισών περιοχών έχουν ήδη υλοποιηθεί ή ολοκληρώνονται άμεσα έργα αποκατάστασης, είτε μέσω του θεσμού του Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης είτε μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνολικά, για την περίοδο 2022–2026, οι δράσεις της Δασικής Υπηρεσίας από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, αντιστοιχούν σε επενδύσεις 864 εκατ. € για δράσεις πρόληψης, 33 εκατ. € σε εκπόνηση μελετών και 374 εκατ. € σε παρεμβάσεις αποκατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη, η ενεργή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση, συνιστούν πλέον κεντρική εθνική προτεραιότητα.

