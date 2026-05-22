Βόλος: Γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Βόλο, στην οδό Αθηνών όπου μία γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η γυναίκα, φέρει σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι και μετά το ατύχημα διακομίσθηκε στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στην προσπάθεια της γυναίκας να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Η νταλίκα που εισέρχονταν στην οδό Αθηνών από τον κυκλικό κόμβο την παρέσυρε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Στο σημείο την ώρα του ατυχήματος υπήρχε έντονη κίνηση, ενώ έξω από το υποκατάστημα τραπέζης που βρίσκεται μπροστά από το σημείο του ατυχήματος υπήρχε ουρά πολιτών που ανέμεναν τη σειρά τους για το ATM. Παράλληλα πέραν την συνεχούς κίνησης των διερχόμενων οχημάτων, στην άκρη του οδοστρώματος υπήρχαν και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο οδηγός της νταλίκας στρίβοντας δεξιά για να μπει στην Αθηνών με κατεύθυνση προς Αλυκές, άγνωστο για ποιόν λόγο δεν πρόλαβε να ανακόψει ταχύτητα έγκαιρα και παρέσυρε τη γυναίκα.

Η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα δίπλα από το μεγάλο όχημα με τραύμα στο κεφάλι με πολίτες να σπεύσουν να τη βοηθήσουν. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το Τμήμα Τροχαίας Βόλου συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

