Βορίδης σε Σαμαρά: «Αν ήταν όλα αυτά τόσο εύκολα, γιατί δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενοι;»

Απάντηση στη σκληρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έδωσε από το βήμα της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μάκης Βορίδης.

Όπως είπε, «άκουσα για την πολιτική του κατευνασμού από αυτήν την κυβέρνηση. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει κάνει τα 12 ν.μ. στο Ιόνιο, είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα, Έχει πάρει φρεγάτες, τα Rafale, τα F35. Είναι αυτή η κυβέρνηση που για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική ιστορία έχει στείλει τον ελληνικό στρατό (φρεγάτες) να υπερασπιστεί την Κύπρο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες με ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό, η συμμαχία με τη Γαλλία. Είναι αυτή κυβέρνηση που έχει κάνει την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, είναι αυτή η κυβέρνηση, η οποία σήμερα εχει κάνει συμβάσεις και κάνει εξορύξεις εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδομνημόνιο Τουρκίας και Λιβύης. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει κάνει τα θαλάσσια πάρκα, επεκτείνοντας την επιρροή και την άσκηση κυριαρχίας στο μέγιστο που επιτρέπουν οι διεθνείς συνθήκες. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα αυτά. Κι απλώς, επειδή ακούω μία ανησυχία για τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό, προέρχονται από μία ενεργή εξωτερική πολιτική που πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτήν την ενεργή εξωτερική πολιτική και όχι το αντίθετο».

Έκλεισε την απάντησή του προς τον πρώην πρωθυπουργό ρωτώντας: «Αν ήταν όλα αυτά τόσο εύκολα, αυτονόητα και απλά και περίπου εκμηδενίζονται, γιατί δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις; Κι αν ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει πατριωτικά ελλείμματα γιατί έχει πάρει δύο φορές 41%; Γιατί έχει επιβραβευτεί αυτή η πολιτική του; Και γιατί η κυβέρνηση του έχει κάνει κάτι μοναδικό, μετά από 7 χρόνια διακυβερνησης εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά -πάνω από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο- κατά 12 έως 15 μονάδες; Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στην ελληνική μεταπολιτευτική ιστορία για να το καταλάβουμε προτού ασκούμε αυτές τις δριμύτατες και απολύτως μηδενιστικές κριτικές».

Στη συνέχεια, απαντώντας στην αντιπολίτευση, ο κ. Βορίδης κατηγόρησε τα κόμματα που αποχώρησαν ότι είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της συζήτησης και όχι για τη συζήτηση αυτή καθ' αυτή.

Παράλληλα επέκρινε την αντιπολίτευση ότι κατηγορεί επιλεκτικά τους δικαστές που παράγουν αποφάσεις που δεν είναι αρεστές. «Η Βουλή αποφάσισε ότι η διαδικασία θα γίνει με τήρηση του απορρήτου στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας επειδή έκρινε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να προστατευτεί και δεν πρέπει να γίνει βορά στον δημόσιο διάλογο. Για δείτε τον θεσμικό κ. Ανδρουλάκη που επειδή δεν του άρεσε η απάντηση του κ. Δεμίρη, αποκάλυψε τι του είπε. Έτσι αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό του καθήκον ο κ. Ανδρουλάκης που θέλει και να σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο», τόνισε σε μια σκληρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Βορίδης επέμεινε στη στάση της ΝΔ, τονίζοντας ότι ακόμη και ο έλεγχος της υπόθεσης θα αποκάλυπτε στοιχεία που θα έπρεπε να προστατευτούν από τη δημοσιότητα λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.

«Η ΕΥΠ δίνει μάχη καθημερινά για την υπεράσπιση της πατρίδας», κατέληξε ο κ. Βορίδης.