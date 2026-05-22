Κονγκό: Οργισμένοι διαδηλωτές έκαψαν σκηνές νοσοκομείου με ασθενείς με Έμπολα

Ένας φρουρός ασφαλείας τρέχει μπροστά από ένα νοσοκομείο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες στη Ρουαμπάρα του Κονγκό, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026.

Ένα εξαγριωμένο πλήθος έβαλε φωτιά σε τμήμα νοσοκομείου στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας του Έμπολα, όταν συγγενείς και οι φίλοι ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος πέθανε από τον ιό, εμποδίστηκαν από το να παραλάβουν τη σορό του για ταφή.

«Άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα στο νοσοκομείο. Έβαλαν ακόμη και φωτιά σε σκηνές που χρησιμοποιούνταν ως θάλαμοι απομόνωσης», δήλωσε ο τοπικός πολιτικός Λουκ Μαλέμπε Μαλέμπε στο BBC, περιγράφοντας όσα εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρουαμπάρα.

Μέσα στο χάος, η αστυνομία πυροβόλησε προειδοποιητικά στον αέρα, για να διαλύσει το πλήθος.

Να σημειωθεί ότι, η σορός ενός θύματος της νόσου του Έμπολα είναι εξαιρετικά μολυσματική και οι αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν την ασφαλή ταφή του για να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Ρουαμπάρα, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπούνια στην επαρχία Ιτούρι, όπου έχουν καταγραφεί σχεδόν όλα τα κρούσματα, τέθηκε υπό στρατιωτική προστασία, καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη.

Ένας υγειονομικός τραυματίστηκε από πέτρες που πετούσαν διαδηλωτές, πριν από την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, όπως δήλωσε εργαζόμενος του νοσοκομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Δεν κατανοούν την πραγματικότητα και την σοβαρότητα της ασθένειας»

Ο νεαρός άνδρας που πέθανε από τον ιό ήταν δημοφιλής στην τοπική κοινότητα και όσοι αναστατώθηκαν από τον θάνατό του «δεν κατανοούν την πραγματικότητα και την σοβαρότητα της ασθένειας», δήλωσε στο Associated Press ο Ζαν Κλοντ Μουκέντι, συντονιστής της αντιμετώπισης της επιδημίας στην επαρχία Ιτούριιοχή.

Μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ο νεαρός ήταν ποδοσφαιριστής που είχε παίξει σε διάφορες τοπικές ομάδες. Η μητέρα του δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι πίστευε ότι ο γιος της πέθανε από τυφοειδή πυρετό και όχι από Έμπολα.

Ο Μαλέμπε υποστήριξε ότι πολλοί πιστεύουν ότι ο ιός, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει σκοτώσει περισσότερους από 130 ανθρώπους στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δεν είναι πραγματικός.

«Οι άνθρωποι δεν είναι σωστά ενημερωμένοι ή ευαισθητοποιημένοι σχετικά με το τι συμβαίνει. Για ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, ο Έμπολα είναι επινόηση ξένων – θεωρούν ότι δεν υπάρχει», δήλωσε ο ίδιος.

«Πιστεύουν ότι οι ΜΚΟ και τα νοσοκομεία δημιουργούν αυτήν την ιστορία για να βγάλουν λεφτά, και αυτό είναι τραγικό», κατέληξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο σκηνές κάηκαν ολοσχερώς, μαζί με μια σορό που επρόκειτο να ταφεί.

Η υπουργός Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Τερέσε Καγικγουάμπα Γουάγκνερ, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ τρομακτική» για τις κοινότητες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά «ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές» για τα θύματα του Έμπολα, με ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες που χρησιμοποιούν προστατευτικό εξοπλισμό για τη διαχείριση των σορών.

Την ώρα της επίθεσης, έξι ασθενείς λάμβαναν θεραπεία στις σκηνές που είχαν στηθεί στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου –και σύμφωνα με πληροφορίες- ενδέχεται να διέφυγαν κατά την διάρκεια του πανικού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την διεθνή ιατρική φιλανθρωπική οργάνωση Alima, η οποία διαχειριζόταν τις σκηνές, όλοι οι ασθενείς έχουν εντοπιστεί και «αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο νοσοκομείο».

Να σημειωθεί ότι, δύο κρούσματα του ιού έχουν εντοπιστεί και στη γειτονική χώρα του Κονγκό, την Ουγκάντα.

Οι αρχές της Ουγκάντα έχουν αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις, τα δρομολόγια λεωφορείων και όλα τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς που διασχίζουν τα σύνορα, ως αποτέλεσμα της επιδημίας.

Η επιδημία προκλήθηκε από ένα σπάνιο στέλεχος του ιού Έμπολα, γνωστό ως γνωστό ως Μπουντιμπούγκιο. Προς το παρόν, δεν υπάρχει εμβόλιο για αυτό το στέλεχος και ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και εννέα μήνες για να είναι έτοιμο ένα εμβόλιο.

Την Πέμπτη, η M23 – μια ομάδα ανταρτών που ελέγχει τμήματα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό – επιβεβαίωσε την πρώτη περίπτωση Έμπολα στην επαρχία του Νότιου Κίβου, η οποία απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο που βρίσκεται στην Ιτούρι.

