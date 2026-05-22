Μάτσου Πίτσου: Αυστραλός τουρίστας έχασε την ζωή του αφού έπεσε σε χαράδρα ενώ έκανε πεζοπορία

Ένας Αυστραλός τουρίστας έχασε τη ζωή του αφού έπεσε σε χαράδρα, ενώ έκανε πεζοπορία στο Μονοπάτι των Ίνκας με προορισμό το Μάτσου Πίτσου στο Περού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μέλη της πυροσβεστική υπηρεσίας της πόλης Κούσκο εντόπισαν τη σορό του 52χρονου Μάθιου Κάμερον Πάτον την Πέμπτη, σε μια χαράδρα βάθους 300 μέτρων, κοντά στο σημείο του μονοπατιού που είναι γνωστό ως «50 Gradas».

Ο Πάτον, ο οποίος είχε φτάσει στο Κούσκο πριν από περίπου 12 ημέρες μαζί με τη σύζυγό του, δηλώθηκε αγνοούμενος την Τετάρτη, όταν έπεσε από σπασμένο κιγκλίδωμα ενώ έκανε πεζοπορία στο διάσημο ορεινό μονοπάτι του Περού μαζί με μια ομάδα τουριστών και έναν ξεναγό, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 52χρονος Μάθιου Κάμερον Πάτον που έχασε τη ζωή του στο Περού Αστυνομία της Βικτώρια

Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια της πτώσης, ενώ η σορός του 52χρονου θα μεταφερθεί σε μια κοντινή πόλη. Ο αρχηγός της αστυνομικής περιφέρειας του Κούσκο, στρατηγός Βιργίλιο Βελάσκεζ, δήλωσε ότι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν άμεσα, έπειτα από αναφορές για την εξαφάνιση του άνδρα.

«Έχουμε πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι ο 52χρονος σκόνταψε ενώ διέσχιζε μια ξύλινη γέφυρα και πιθανότατα προσπάθησε να κρατηθεί από το ξύλινο κιγκλίδωμα», δήλωσε ο Βελάσκεζ, σύμφωνα με το περουβιανό ειδησεογραφικό πρακτορείο Andina. «Στη συνέχεια, το κιγκλίδωμα έσπασε και εκείνος γλίστρησε μαζί του στο κενό. Δυστυχώς, έπεσε στη χαράδρα», πρόσθεσε ο ίδιος.

?? #ElInformativoDeExitosa?? | Fue hallado el cadáver el turista australiano que habría sido reportado como desaparecido tras caer a un abismo en el rumbo del Camino Inka hacia Machu Picchu. Tras varias horas de intensa búsqueda, hallaron el cuerpo. Según información, el… pic.twitter.com/0N7jXsWiIk — Exitosa Noticias (@exitosape) May 21, 2026

Η Αστυνομία της Βικτώριας της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι ο Πάτον εντάχθηκε στο σώμα το 2009 και επρόκειτο να αναλάβει νέο ρόλο ως ανώτερος λοχίας τον επόμενο μήνα.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Ένωσης της Βικτώριας (TPAV) ανέφερε ότι το προσωπικό και τα μέλη της ένωσης είναι συγκλονισμένα και θλιμμένα από «την απώλεια ενός από τα μέλη τους σε ένα τραγικό ατύχημα στο εξωτερικό».

«Η συμβολή του Ματ στην αστυνόμευση, τόσο μέσω του ρόλου του στην εκπαίδευση αστυνομικών όσο και ως αναπληρωτής εκπρόσωπος της TPAV, ήταν αντιπροσωπευτική της φροντίδας και του εδνιαφέροντος που έδειχνε για τους συναδέλφους του και της επιθυμίας του να προσφέρει πίσω στο σώμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας δήλωσε ότι παρέχεται προξενική βοήθεια στην οικογένεια του Αυστραλού πολίτη που έχασε τη ζωή του στο Περού.

«Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.