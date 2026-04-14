Ιωάννα Τούνη: Έφεση της εισαγγελίας εφετών κατά της απόφασης για το βίντεο revenge porn

Snapshot Η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, ζητώντας αυστηρότερες ποινές και αμφισβητώντας την αναγνώριση ελαφρυντικού.

Η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου στο Εφετείο από μηδενική βάση, χωρίς να ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης για τους κατηγορούμενους.

Στην πρωτόδικη απόφαση, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διαρροή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση, με ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών αντίστοιχα.

Ο κατηγορούμενος που συναντήθηκε με την παθούσα τιμωρήθηκε με 4 έτη φυλάκισης χωρίς ελαφρυντικά, ενώ ο δεύτερος, που φέρεται να βιντεοσκόπησε, έλαβε 3 έτη με αναγνώριση ελαφρυντικού και αναστολή ποινής.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι τράβηξαν ή διέδωσαν το επίδικο βίντεο, ενώ η αποδεικτική διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταδίκη των δύο ανδρών σε φυλάκιση 4 και 3 ετών αντίστοιχα για την υπόθεση revenge porn σε βάρος της Ιωάννας Τούνη, άσκησε η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με την χαμηλότερη ποινή.

Σχετική αίτηση είχε καταθέσει προηγουμένως η πλευρά της γνωστής influencer που τελικώς έγινε δεκτή από την εισαγγελία. Την απόφαση του Δικαστηρίου είχαν εφεσιβάλλει και οι δύο καταδικασθέντες ώστε να κριθούν σε δεύτερο βαθμό.

Από μηδενική βάση η υπόθεση στο Εφετείο

Υπό αυτές τις συνθήκες, όταν η υπόθεση επανεξεταστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα ξεκινήσει από «μηδενική βάση» και πρακτικά δεν ισχύει για τους κατηγορούμενους «η αρχή της μη χειροτέρευσης» της θέσης τους.

Η πρωτόδικη απόφαση

Υπενθυμίζεται ότι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης την 1η Απριλίου είχε κρίνει ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για τη διαρροή - δημοσιοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συναίνεση της καταγγέλλουσας influencer. Κατά πλειοψηφία, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εις βάρος τους αποδιδόμενη πράξη τελέστηκε σε βαθμό κακουργήματος (το μέλος της σύνθεσης που μειοψήφησε είχε την άποψη ότι η πράξη τελέστηκε στην πλημμεληματική της μορφή).

Οι αρχικές ποινές

Με την ποινή των 4 ετών φυλάκισης - χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού - τιμωρήθηκε ο κατηγορούμενος που συναντήθηκε με την παθούσα, ενώ η ποινή του δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε, αλλά δόθηκε αναστέλλουσα ισχύ στην εκτέλεσή της ενόψει του Εφετείου. Ο συγκατηγορούμενός του, που, σύμφωνα με τη δικογραφία βιντεοσκόπησε την ερωτική πράξη, τιμωρήθηκε με φυλάκιση 3 ετών, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, και η ποινή του ανεστάλη επί 3ετία.

Η πολυήμερη αποδεικτική διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Η θέση των δύο κατηγορούμενων ήταν πως ούτε «τράβηξαν» το επίδικο βίντεο (το οποίο επισκοπήθηκε και προβλήθηκε κατά τη δίκη) ούτε το διέδωσαν.

