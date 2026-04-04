Συνελήφθη η Ιωάννα Τούνη - Δημοσίευσε βίντεο με τον άνθρωπο που καταδικάστηκε για το revenge porn

Νωρίτερα ο δικηγόρος της είχε δηλώσει πως «η αστυνομία την περιμένει έξω από το σπίτι της»

Συνελήφθη η Ιωάννα Τούνη - Δημοσίευσε βίντεο με τον άνθρωπο που καταδικάστηκε για το revenge porn
  • Η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά τη δημοσίευση βίντεο με έναν από τους καταδικασθέντες στην υπόθεση revenge porn εις βάρος της.
  • Η ανάρτηση της Τούνη σε Instagram, όπου έδειξε φωτογραφία και όνομα του καταδικασθέντα, προκάλεσε αντιδράσεις και οδήγησε στη σύλληψή της.
  • Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η αστυνομία λειτούργησε νόμιμα και ότι ενδέχεται να εφαρμοστεί η διαδικασία του αυτοφώρου, χωρίς όμως να θεωρείται πιθανή η μακρά κράτηση.
  • Η πλευρά της Ιωάννας Τούνη αναμένεται να ζητήσει την αύξηση των ποινών για τους καταδικασθέντες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Συνελήφθη η Ιωάννα Τούνηστη Θεσσαλονίκη, αφού δημοσίευσε βίντεο με έναν εκ των δύο ανδρών που καταδικάστηκαν στην υπόθεση revenge porn εις βάρος της.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος της είχε δηλώσει στον Alpha πως «η αστυνομία την περιμένει έξω από το σπίτι της».

Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία ενός εκ των καταδικασθέντων και αναφέροντας το όνομά του.

Στιγμιότυπο από το Instagram story της Ιωάννας Τούνη

Όπως έγινε γνωστό από τον προσωπικό της λογαριασμό - βρέθηκε στον ίδιο χώρο με εκείνον σε κατάστημα και παρότι ζήτησε από τους υπεύθυνους να τον απομακρύνουν, το αίτημά της δεν ικανοποιήθηκε. Η συγκεκριμένη κίνηση φαίνεται πως πυροδότησε νέα εξέλιξη στην υπόθεση.

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» του Alpha, ανέφερε πως η αστυνομία βρέθηκε έξω από το σπίτι της.

«Δεν με ρώτησε για την ανάρτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:
«Νομίμως λειτούργησε η αστυνομία».

Σημείωσε ότι ενδέχεται να εφαρμοστεί η διαδικασία του αυτοφώρου, ωστόσο υπογράμμισε: «Ο εισαγγελέας μπορεί να την αφήσει ελεύθερη, είναι πάραλογο να μείνει στα κρατητήρια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης. Ωστόσο, τόνισε πως αν ο εισαγγελέας αποφασίσει την κράτησή της, «θα είναι κάτι υπερβολικό», υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται για επικίνδυνο άτομο».

Την ίδια ώρα, η πλευρά της Ιωάννας Τούνη αναμένεται να ζητήσει την αύξηση των ποινών για τους καταδικασθέντες, επιμένοντας στη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»

23:46TRAVEL

Άμστερνταμ: Η μαγεία της «Βενετίας του Βορρά» μέσα από τα κανάλια και την τέχνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε πλαστά έγγραφα στην Αθήνα - Οι «ξενώνες» που χρησιμοποιούσαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ