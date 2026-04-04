Ιωάννα Τούνη: Βρέθηκε στο ίδιο κέντρο με έναν από τους δύο που καταδικαστηκαν για το revenge porn

Snapshot Η Ιωάννα Τούνη συνάντησε σε νυχτερινό μαγαζί έναν από τους δύο καταδικασθέντες για την υπόθεση revenge porn που την αφορά.

Ζήτησε από τους υπεύθυνους του χώρου να απομακρυνθεί ο άνδρας, αλλά το αίτημά της δεν ικανοποιήθηκε και αποχώρησε μαζί με την παρέα της.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τους δύο κατηγορούμενους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με ποινές φυλάκισης τεσσάρων και τριών ετών, αντίστοιχα.

Η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε δημόσια το αίσθημα δικαίωσης μετά από εννέα χρόνια δικαστικού αγώνα και τόνισε τη σημασία της απόφασης ως μήνυμα ελπίδας και αλλαγής κοινωνικής στάσης. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη στιγμή έζησε η Ιωάννα Τούνη, λίγες μόλις ημέρες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης για την υπόθεση revenge porn που την αφορά.

Η influencer βρισκόταν με φίλους της στο νυχτερινό μαγαζί, Barbarella για να γιορτάσει την εξέλιξη της υπόθεσης, όταν διαπίστωσε ότι στον ίδιο χώρο βρισκόταν ένας από τους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν για αυτή.

Η αντίδρασή της και η αποχώρηση

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω αναρτήσεων στα social media, η παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου την αιφνιδίασε και την ενόχλησε έντονα. Απευθύνθηκε στους υπεύθυνους του χώρου ζητώντας να απομακρυνθεί, θεωρώντας ότι δεν μπορούσαν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο.

Στιγμιότυπο από το Instagram story της Ιωάννας Τούνη

Ωστόσο, το αίτημά της δεν ικανοποιήθηκε. Έτσι, αποφάσισε να αποχωρήσει μαζί με την παρέα της, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της δημοσίως. Μάλιστα, προχώρησε και στη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται ο άνδρας, αναφέροντας το όνομά του.

Το instagram story της Ιωάννας Τούνη

Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Η απόφαση για την υπόθεση ανακοινώθηκε την 1η Απριλίου από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο έκρινε ένοχους και τους δύο κατηγορούμενους.

Στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο τριών ετών με αναστολή, καθώς του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου. Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη βλάβη, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση των ποινών.

«Επιτέλους δικαιώθηκα»

Παρά την απρόσμενη συνάντηση που είχε η Ιωάννα Τούνη με έναν από τους κατηγορούμενους, η ίδια είχε ήδη μοιραστεί δημόσια το αίσθημα δικαίωσης που ένιωσε μετά την απόφαση, κάνοντας λόγο για έναν αγώνα που κράτησε εννέα ολόκληρα χρόνια.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, με στιγμές εξάντλησης, φόβου και αμφιβολίας. Παρ’ όλα αυτά, δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια, καθώς, όπως τόνισε, δεν πάλευε μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για την αλήθεια, την αξιοπρέπεια και για να μη βιώσει καμία άλλη γυναίκα κάτι αντίστοιχο.

Η ίδια υπογράμμισε ότι, παρότι η δικαιοσύνη άργησε, η απόφαση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς - όπως σημείωσε - δεν έφερε μόνο δικαίωση, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας.

Σε μια φράση, τόνισε πως πλέον «καμία γυναίκα δεν είναι μόνη της», ενώ επεσήμανε ότι η στάση της κοινωνίας αλλάζει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η ντροπή επιτέλους άλλαξε πλευρά».

