Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε μετά την προβολή του βίντεο στο δικαστήριο – «Αντιμετωπίστηκα σαν πόρνη»

«Μέχρι σήμερα βλέπω σχόλια και σκέφτομαι πόσο αρρωστημένα μυαλά μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι», τονίζει η Ιωάννα Τούνη

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ιωάννα Τούνη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της σε νέο μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, μετά την προβολή του επίμαχου βίντεο μέσα στη δικαστική αίθουσα για την υπόθεση revenge porn εις βάρος της.

Η δίκη για την υπόθεση θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου.

Μέσω νέας δημοσίευσης στο Instagram, μιλά για τον αδιανόητο πόνο που έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια αλλά και την απαράδεκτη αντιμετώπιση από τον κόσμο για την υπόθεση όπως καταλογίζει, τονίζοντας πως «αντιμετωπίστηκα από την κοινωνία σαν μία απλή, κοινή πόρνη και μέχρι σήμερα βλέπω σχόλια κάτω από σχετικές αναρτήσεις… Και σκέφτομαι πόσο αρρωστημένα μυαλά μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι».

https://www.instagram.com/reel/DWbcDOliDTA/

«Το βίντεο για το οποίο έχει γίνει φυσικά όλη αυτή η υπόθεση. Το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν έχει ληφθεί ενώ εγώ βρίσκομαι σε κατάσταση οξείας μέθης, πράγμα που βεβαιώνουν και οι δύο φωτογραφίες στις οποίες βρίσκομαι ολόγυμνη, λιπόθυμη στο αμάξι, ακριβώς μετά την ερωτική πράξη.

Ο σύντροφός μου δε, ερωτικός παρτενέρ μου, δεν ξέρω πώς θέλετε να τον ονομάσετε… φαίνεται απόλυτα να γνωρίζει ποιος τραβάει το βίντεο, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση γυρνάει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πράξης, τον κοιτάει, του γνέφει, γελάει, κάνει γκριμάτσες. Και παράλληλα όλο αυτό έχει ληφθεί με κινητό εμφανώς και μιλάμε για το έτος 2017, δηλαδή εννιά χρόνια πριν…», είπε αρχικά.

«Γιατί δεν λέμε ποτέ τα ονόματά τους, δεν το καταλαβαίνω αυτό; Γιατί ποτέ κανένας δημοσιογράφος δεν λέει τα ονόματά τους; Γιατί στη δική μου περίπτωση προστατεύονται τόσο πολύ οι κατηγορούμενοι; Ευτυχώς πήραμε απόφαση και ανυπομονώ να μπορώ πλέον να μιλάω απόλυτα ανοιχτά και να μπορώ να πω τα ονόματα των κακοποιητών μου χωρίς να μου στέλνουνε μηνύσεις και εξώδικα», προσέθεσε.

Στη συνέχεια, σχολίασε: «Ξέρετε τι με ενοχλεί; Με ενοχλεί ότι ο κόσμος ασχολείται. Απ’ το γεγονός ότι ενώ έχω υπάρξει θύμα, έχω υπάρξει ξεκάθαρα θύμα σε κάτι τόσο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο αν το αρνηθείς είναι σαν να αρνείσαι την κοινή λογική. Φαίνεται ότι δύο κολλητοί, συναινετικά, βγάλαν ένα βίντεο για να ξεφτιλίσουν μία κοπέλα που στην προκειμένη, ναι, είναι η Ιωάννα Τούνη. Αλλά όχι. Η κοπέλα σε αυτό το βίντεο δεν είναι η γυναίκα που βλέπετε σήμερα. Μιλάμε για ένα κοριτσάκι 23 χρονών… που θα μπορούσε να είναι η κόρη σου, ή η αδερφή σου…».

«Είτε με συμπαθείς, είτε με σιχαίνεσαι, βασικά, τα γεγονότα είναι γεγονότα. Και το ότι σήμερα στέκομαι δυνατή εδώ απέναντι και κάνω αυτό το βίντεο, και κάνω όποιο βίντεο θέλω, και το ότι έχω πετύχει πέντε πράγματα… είτε δεν έχω πετύχει και τίποτα, δεν έχει σημασία.

Το ότι με βλέπεις και λες, “σιγά, τι ανάγκη έχει αυτή, δεν είναι θύμα, είναι μία πόρνη και από αυτό έγινε γνωστή”. Όλο αυτό το πράγμα ειλικρινά δεν αντανακλά εμένα. Αντανακλά σκέψεις αρρωστημένων ανθρώπων χωρίς καμία λογική υπόσταση. Είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει από τα 17 του, ασταμάτητα. Εννέα χρόνια μετά, και συνεχίζω να λαμβάνω σχόλια μίσους. Όλα αυτά προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο συμβάν. Ένα συμβάν το οποίο τόλμησα, και άντεξα, και προχώρησα τη ζωή μου, και εξελίχτηκα», είπε ακόμη.

Ολοκληρώνοντας, η influencer τόνισε πως εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες που έφερε το επίμαχο βίντεο στη ζωή της. «Ο κόσμος τι ακριβώς θέλει; Θέλει να οδηγήσει κάθε γυναίκα που θα βρεθεί σε τέτοια δυσχερή, απαίσια θέση, να μηδενιστεί η προσωπικότητά της, η αξιοπρέπειά της. Θέλει να την οδηγήσει σε αυτοκτονία; Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Από 23 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 32 χρονών γυναίκα, και συνεχίζω να πληρώνω για το συγκεκριμένο βίντεο», είπε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
