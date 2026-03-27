Τούνη: Η φωτογραφία έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά τη διακοπή της δίκης για το revenge porn

Δημήτρης Δρίζος

Η Ιωάννα Τούνη λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε το δικαστήριο για την υπόθεση του revenge porn δημοσίευσε μία φωτογραφία έξω από τις δικαστικές αίθουσες γράφοντας ότι έχει απόλυτη στήριξη από τους φίλους της που βρέθηκαν εκεί.

Η δίκη διακόπηκε για την 1η Απριλίου, με την Ιωάννα Τούνη να ανεβάζει στα social media φωτογραφία με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό της.

«Εντυπωσιάζομαι τι βλέπω κάθε φορά που βγαίνω από την αίθουσα. Και ειλικρινά το πόσο χαρούμενη είμαι για το πόσο ειλικρινά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πόση δύναμη αντλώ από αυτούς, που αφήνουν κάθε φορά όλες τις δουλειές τους & έρχονται εκεί από την δικαστική αίθουσα απλά για να με στηρίξουν ψυχολογικά. Η οικογένεια που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει πίσω… Οι φίλοι ΜΟΥ», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Nωρίτερα σήμερα το δικαστήριο ολοκλήρωσε την προβολή του επίμαχου βίντεο και την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης, ενώ απολογήθηκε μόνο ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους.

Σήμερα, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη, απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίζεται και στο βίντεο που αποτέλεσε το κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το voria.gr, την επόμενη εβδομάδα θα απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος και η δίκη θα μπει σε τελική ευθεία με τις αγορεύσεις της εισαγγελέως και των δικηγόρων και στη συνέχεια την απόφαση του δικαστηρίου.

Το βίντεο προβλήθηκε 8 φορές στη δικαστική αίθουσα

Σημειώνεται ότι το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε έπειτα από κώλυμα του συστήματος που λύθηκε με τη συμβολή τεχνικών συνολικά 8 φορές προκειμένου να εξετάσει η κάθε πλευρά με λεπτομέρεια όλα τα επίμαχα σημεία και να αποδείξει τη δική της αλήθεια.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ισχυρίστηκε ότι από το βίντεο φαίνεται ότι η πελάτισσα του δεν γνώριζε για την ύπαρξη κάμερας καθώς δεν φαίνεται να κοιτάζει σε αυτή, ενώ αντίθετα ο κατηγορούμενος φαίνεται να γνώριζε καθώς κοιτάζει την κάμερα και χαμογελά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την προβολή του βίντεο το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η Ιωάννα Τούνη βγήκε εκτός της δικαστικής αίθουσας και κατευθύνθηκε προς την πλευρά που την περίμεναν οι φίλοι και ο σύντροφός. Η Ιωάννα Τούνη -σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha- ήταν ψύχραιμη και ξεκίνησε να μιλά με τους παρευρισκόμενους πιθανότατα για τις εξελίξεις στην υπόθεση αλλά και όλα όσα συνέβησαν νωρίτερα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

«Με πληγώνει πολύ, δεν θέλω να το δω»

Νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη προσήλθε στο δικαστήριο με εντονη συναισθηματική φόρτιση. Σημειώνεται ότι η δίκη που εκκρεμεί από το 2017, αναβλήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ξεκίνησε σήμερα εκ νέου.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για μένα. Θα παιχτεί το βίντεο στο δικαστήριο», ανέφερε, τονίζοντας στη συνέχεια: «Με πληγώνει πολύ και δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ».

