Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

Σε εξέλιξη η δίκη με τους δύο κατηγορούμενους για το επίμαχο βίντεο με την Ιωάννα Τούνη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η εκδίκαση της υπόθεσης για το βίντεο revenge porn της Ιωάννας Τούνη, που διέρρευσε πριν από 9 χρόνια.

Προβλήθηκε το βίντεο 8 φορές

Το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε έπειτα από κώλυμα του συστήματος που λύθηκε με τη συμβολή τεχνικών συνολικά 8 φορές προκειμένου να εξετάσει η κάθε πλευρά με λεπτομέρεια όλα τα επίμαχα σημεία και να αποδείξει τη δική της αλήθεια.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ισχυρίστηκε ότι από το βίντεο φαίνεται ότι η πελάτισσα του δεν γνώριζε για την ύπαρξη κάμερας καθώς δεν φαίνεται να κοιτάζει σε αυτή, ενώ αντίθετα ο κατηγορούμενος φαίνεται να γνώριζε καθώς κοιτάζει την κάμερα και χαμογελά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την προβολή του βίντεο το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η Ιωάννα Τούνη βγήκε εκτός της δικαστικής αίθουσας και κατευθύνθηκε προς την πλευρά που την περίμεναν οι φίλοι και ο σύντροφός. Η Ιωάννα Τούνη -σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha- ήταν ψύχραιμη και ξεκίνησε να μιλά με τους παρευρισκόμενους πιθανότατα για τις εξελίξεις στην υπόθεση αλλά και όλα όσα συνέβησαν νωρίτερα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

«Με πληγώνει πολύ, δεν θέλω να το δω»

Νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη προσήλθε στο δικαστήριο με εντονη συναισθηματική φόρτιση. Σημειώνεται ότι η δίκη που εκκρεμεί από το 2017, αναβλήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ξεκίνησε σήμερα εκ νέου.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για μένα. Θα παιχτεί το βίντεο στο δικαστήριο», ανέφερε, τονίζοντας στη συνέχεια: «Με πληγώνει πολύ και δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ».

«Το βίντεο δείχνει τι συνέβη» – Η θέση της υπεράσπισης

Ο κ. Δημητρακόπουλος προσερχόμενος στο δικαστήριο σημείωσε ότι πρόκεται για την πιο ουσιώδη φάση της διαδικασίας από πλευράς αποδεικτικών στοιχείων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, «από το βίντεο γίνεται αντιληπτό τι συνέβαινε», περιγράφοντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν, με την ίδια να οδηγείται σε αυτοκίνητο, όπου – όπως υποστηρίζεται – σημειώθηκαν κρίσιμες στιγμές της υπόθεσης.

«Θα πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα, αν δεν αναδειχθεί η αθωότητα της Ιωάννα Τούνη», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε πως, σε περίπτωση που δεν υπάρξει δικαίωση, η υπόθεση θα φτάσει μέχρι τον Άρειο Πάγο, ο οποίος εξετάζει δικαστικές αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο.

Αθωότητα δηλώνουν οι κατηγορούμενοι

Η Σωτηρία Πανούσακη, δικηγόρος των κατηγορουμένων, σημείωσε πως οι εντολείς της είναι αθώοι και όπως υποστήριξε, έχουν ζημιωθεί όλο αυτό το διάστημα.

Όπως ανέφερε, έλαβε μήνυμα με σύνδεσμο προς ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου, στην οποία – κατά τους ισχυρισμούς της – εμφανίζεται η Ιωάννα Τούνη σε παρόμοιου τύπου βίντεο, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τη θέση περί αθωότητας των πελατών της.

Διαβάστε επίσης

