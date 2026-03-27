Ιωάννα Τούνη: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο στο δικαστήριο - «Με πληγώνει πολύ, δεν θέλω να το δω»

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση προσήλθε η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο, λίγο πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της υπόθεσης revenge porn, η οποία εκκρεμεί από το 2017. Η δίκη είχε αναβληθεί τον Φεβρουάριο του 2026 και ξεκινά σήμερα 27 Μαρτίου.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για μένα. Θα παιχτεί το βίντεο στο δικαστήριο», ανέφερε, εμφανώς φορτισμένη. Όπως τόνισε, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα επώδυνη για την ίδια: «Με πληγώνει πολύ και δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ».

«Το βίντεο δείχνει τι συνέβη» – Η θέση της υπεράσπισης

Υπογράμμισε τη σημασία της ημέρας, σημειώνοντας πως πρόκειται για την πιο ουσιώδη φάση της διαδικασίας από πλευράς αποδεικτικών στοιχείων. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε ότι μετά την προβολή του επίμαχου βίντεο θα ζητηθεί να ανοίξουν οι θύρες της αίθουσας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, «από το βίντεο γίνεται αντιληπτό τι συνέβαινε», περιγράφοντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν, με την ίδια να οδηγείται σε αυτοκίνητο, όπου – όπως υποστηρίζεται – σημειώθηκαν κρίσιμες στιγμές της υπόθεσης.

«Θα πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα, αν δεν αναδειχθεί η αθωότητα της Ιωάννα Τούνη», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε πως, σε περίπτωση που δεν υπάρξει δικαίωση, η υπόθεση θα φτάσει μέχρι τον Άρειο Πάγο, ο οποίος εξετάζει δικαστικές αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο.

Αθωότητα δηλώνουν οι κατηγορούμενοι

Η Σωτηρία Πανούσακη, δικηγόρος των κατηγορουμένων, σημείωσε πως οι εντολείς της είναι αθώοι και όπως υποστήριξε, έχουν ζημιωθεί όλο αυτό το διάστημα.

Όπως ανέφερε, έλαβε μήνυμα με σύνδεσμο προς ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου, στην οποία – κατά τους ισχυρισμούς της – εμφανίζεται η Ιωάννα Τούνη σε παρόμοιου τύπου βίντεο, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τη θέση περί αθωότητας των πελατών της.