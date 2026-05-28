Αργεντινή: Ψυχιατρική ασθενής αποσύνδεσε τον αναπνευστήρα 65χρονου σε κώμα με πνευμονία

Κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει πώς η γυναίκα βρέθηκε από την ψυχιατρική μονάδα στον θάλαμο του ασθενούς, χωρίς να γίνει αντιληπτή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Απαντήσεις απαιτεί η οικογένεια ενός 65χρονου, ο οποίος βρισκόταν σε τεχνητό κώμα μέσα σε νοσοκομείο στην Αργεντινή, όταν άγνωστο πώς μία ψυχιατρική ασθενής, εισέβαλε στο δωμάτιό του και τράβηξε τον αναπνευστήρα που τον κρατούσε στη ζωή, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Η φρίκη εκτυλίχθηκε μέσα στο νοσοκομείο Durand στο Μπουένος Άιρες.

Το θύμα Jose Ignacio πάλευε με αμφοτερόπλευρη πνευμονία και τέθηκε σε κώμα – αλλά λέγεται ότι έδειχνε σημάδια βελτίωσης πριν από το συγκλονιστικό περιστατικό.

Η οικογένειά του λέει ότι η γυναίκα ανακαλύφθηκε να στέκεται δίπλα στο κρεβάτι του – κρατώντας το σωλήνα οξυγόνου που είχε εισαχθεί στην τραχεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε περπατήσει περίπου 200 μέτρα από την ψυχιατρική μονάδα, όπου νοσηλευόταν, για να τον φτάσει.

Ο γιος του θύματος, αποκάλυψε τη στιγμή που η οικογένεια ενημερώθηκε για τα καταστροφικά νέα.

«Λάβαμε μια κλήση έκτακτης ανάγκης που μας ζητούσε να πάμε στο νοσοκομείο και όταν φτάσαμε ο επικεφαλής της εντατικής θεραπείας μας συγκέντρωσε σε ένα δωμάτιο.

«Εκεί μας είπε ότι ο μπαμπάς μου είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και ότι όταν πήγαν στο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, βρήκαν αυτή τη γυναίκα να στέκεται μπροστά στο κρεβάτι κρατώντας στο χέρι της τον σωλήνα οξυγόνου που μπαίνει στην τραχεία. Το είχε βγάλει».

«Θέλουμε να μάθουμε τι έκανε εκεί και μέχρι στιγμής κανείς δεν μπόρεσε να μας το εξηγήσει.

Είπε ότι ο πατέρας του θα έπρεπε να ήταν στην εντατική, αλλά αντ' αυτού τοποθετήθηκε σε ενδιάμεσο θάλαμο λόγω έλλειψης κλινών.

Το προσωπικό του νοσοκομείου επιβεβαίωσε αργότερα σε δήλωση ότι ένας ψυχιατρικός ασθενής είχε αποσυνδέσει τον αναπνευστήρα που κρατούσε στη ζωή τον Jose Ignacio.

Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο νοσοκομείο, αποκάλυψε ότι η γυναίκα είχε ήδη πιαστεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα να περιπλανιέται σε απαγορευμένες περιοχές στις οποίες δεν είχε δικαίωμα πρόσβασης.

Η ασθενής κρατείται τώρα φρουρούμενη σε άλλο δωμάτιο νοσοκομείου.

Δύο έρευνες έχουν ξεκινήσει – μία από το ίδιο το νοσοκομείο και μία από τοπικό δικαστήριο – καθώς οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν πώς συνέβη η θανατηφόρα παραβίαση.

Το νοσοκομείο Durand – ένα από τα κύρια δημόσια νοσοκομεία του Μπουένος Άιρες – έχει πλέον τεθεί υπό έντονο έλεγχο.

