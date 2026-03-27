Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη για 1η Απριλίου η δίκη για το revenge porn

Snapshot Η δίκη για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.

Το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε οκτώ φορές στη δικαστική αίθουσα λόγω τεχνικών προβλημάτων, ώστε να εξεταστούν λεπτομερώς όλα τα σημεία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Τούνη υποστήριξε ότι η πελάτισσα του δεν γνώριζε την κάμερα, ενώ ο πρώτος κατηγορούμενος φαινόταν να το γνωρίζει.

Η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε ψύχραιμη μετά την προβολή του βίντεο και επικοινώνησε με φίλους και τον σύντροφό της εκτός δικαστηρίου. Snapshot powered by AI

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn που αφορά την Ιωάννα Τούνη θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου, μετά τη σημερινή διακοπή της διαδικασίας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Nωρίτερα σήμερα το δικαστήριο ολοκλήρωσε την προβολή του επίμαχου βίντεο και την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης, ενώ απολογήθηκε μόνο ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους.

Σήμερα, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη, απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίζεται και στο βίντεο που αποτέλεσε το κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το voria.gr, την επόμενη εβδομάδα θα απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος και η δίκη θα μπει σε τελική ευθεία με τις αγορεύσεις της εισαγγελέως και των δικηγόρων και στη συνέχεια την απόφαση του δικαστηρίου.

Το βίντεο προβλήθηκε 8 φορές στη δικαστική αίθουσα

Σημειώνεται ότι το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε έπειτα από κώλυμα του συστήματος που λύθηκε με τη συμβολή τεχνικών συνολικά 8 φορές προκειμένου να εξετάσει η κάθε πλευρά με λεπτομέρεια όλα τα επίμαχα σημεία και να αποδείξει τη δική της αλήθεια.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ισχυρίστηκε ότι από το βίντεο φαίνεται ότι η πελάτισσα του δεν γνώριζε για την ύπαρξη κάμερας καθώς δεν φαίνεται να κοιτάζει σε αυτή, ενώ αντίθετα ο κατηγορούμενος φαίνεται να γνώριζε καθώς κοιτάζει την κάμερα και χαμογελά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την προβολή του βίντεο το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η Ιωάννα Τούνη βγήκε εκτός της δικαστικής αίθουσας και κατευθύνθηκε προς την πλευρά που την περίμεναν οι φίλοι και ο σύντροφός. Η Ιωάννα Τούνη -σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha- ήταν ψύχραιμη και ξεκίνησε να μιλά με τους παρευρισκόμενους πιθανότατα για τις εξελίξεις στην υπόθεση αλλά και όλα όσα συνέβησαν νωρίτερα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Δείτε το βίντο του Alpha:

«Με πληγώνει πολύ, δεν θέλω να το δω»

Νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη προσήλθε στο δικαστήριο με εντονη συναισθηματική φόρτιση. Σημειώνεται ότι η δίκη που εκκρεμεί από το 2017, αναβλήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ξεκίνησε σήμερα εκ νέου.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για μένα. Θα παιχτεί το βίντεο στο δικαστήριο», ανέφερε, τονίζοντας στη συνέχεια: «Με πληγώνει πολύ και δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ».

