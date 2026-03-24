Ιωάννα Τούνη: Το βίντεο για τη ζωή της στα 32 και τα «επιτεύγματα» που δίχασαν

Ένα νέο βίντεο στο TikTok ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στο βίντεο, η influencer εμφανίζεται χαλαρή και ευδιάθετη, χορεύοντας, ενώ στην οθόνη προβάλλονται σκέψεις για τη ζωή στα 32, που σχετίζονται με την επαγγελματική επιτυχία, την προσωπική ζωή και τη φροντίδα του εαυτού.

Το μήνυμα συνοδεύεται από αναφορές σε προσωπικά «επιτεύγματα», όπως το να έχει μάθει να αγαπά τον εαυτό της, να μεγαλώνει το πιο γλυκό παιδί του κόσμου, να βρίσκεται σε μια ισορροπημένη σχέση και να μην επηρεάζεται από οικονομικές ανησυχίες.

Το μήνυμα καταλήγει σε μια πιο ρεαλιστική διάσταση, επισημαίνοντας ότι «η μισή Ελλάδα σε αγαπάει, η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».

Η λεζάντα και το ερώτημα προς το κοινό

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, η ίδια έθεσε ένα ερώτημα προς τους followers της: «Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το most loved αλλά παράλληλα hated άτομο στα social;»

Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει πλήθος σχολίων, με τους χρήστες να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι στάθηκαν θετικά, υποστηρίζοντας τη στάση και την ειλικρίνειά της, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν πιο επικριτικοί απέναντι στο περιεχόμενο του βίντεο. Σε κάθε περίπτωση, το post κατάφερε για ακόμη μία φορά να φέρει την Ιωάννα Τούνη στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης.

