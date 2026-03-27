Οκτώ φορές ξαναέζησε τον εφιάλτη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο - Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

  • Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn διακόπηκε για την 1η Απριλίου μετά από έντονη συναισθηματική φόρτιση και προβολή του επίμαχου βίντεο οκτώ φορές.
  • Ο πρώτος κατηγορούμενος δήλωσε ότι είναι ο μόνος που έχει υποστεί ζημιά, ενώ η Τούνη τόνισε πως δεν γνώριζε για την ύπαρξη της κάμερας.
  • Η Ιωάννα Τούνη ευχαρίστησε τους φίλους και τον σύντροφό της για την ψυχολογική στήριξη που της παρείχαν έξω από τη δικαστική αίθουσα.
  • Η δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε την αθωότητα των πελατών της και παρουσίασε βίντεο που, σύμφωνα με αυτήν, ενισχύει τη θέση τους.
  • Η δίκη θα συνεχιστεί με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου και τις αγορεύσεις πριν την τελική απόφαση.
Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής (27/03) στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn που αφορά την Ιωάννα Τούνη, με τον πρώτο κατηγορούμενο να απολογείται και να δηλώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είναι «ο μόνος από τους εμπλεκόμενους που έχει υποστεί ζημιά», ενώ η γνωστή επιχειρηματίας αναγκάστηκε να ξαναζήσει τον «εφιάλτη» οκτώ φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφόσον έπρεπε να προβληθεί το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα.

Η δίκη, που εκκρεμεί από το 2017 και είχε αναβληθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, ξεκίνησε εκ νέου σήμερα, με έντονη συναισθηματική φόρτιση για την Ιωάννα Τούνη, η οποία ανέφερε πριν προβληθεί το επίμαχο βίντεο: «Με πληγώνει πολύ και δεν θέλω να το ξαναδώ».

Το βίντεο, που αποτέλεσε το κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης, προβλήθηκε συνολικά οκτώ φορές λόγω τεχνικών κωλυμάτων, ώστε η κάθε πλευρά να εξετάσει με λεπτομέρεια όλα τα κρίσιμα σημεία. Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τόνισε ότι η εντολέας του δεν γνώριζε για την ύπαρξη της κάμερας, ενώ ο κατηγορούμενος φαινόταν να γνωρίζει, κοιτάζοντας ευθέως τη συσκευή και χαμογελώντας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την προβολή του βίντεο το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η Ιωάννα Τούνη βγήκε εκτός της δικαστικής αίθουσας και κατευθύνθηκε προς την πλευρά που την περίμεναν οι φίλοι και ο σύντροφός της. Η Ιωάννα Τούνη -σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha- ήταν ψύχραιμη και ξεκίνησε να μιλά με τους παρευρισκόμενους πιθανότατα για τις εξελίξεις στην υπόθεση αλλά και όλα όσα συνέβησαν νωρίτερα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Η Ιωάννα Τούνη, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δημοσίευσε στα social media φωτογραφία έξω από τη δικαστική αίθουσα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη φίλων και του συντρόφου της: «Εντυπωσιάζομαι τι βλέπω κάθε φορά που βγαίνω από την αίθουσα. Και ειλικρινά το πόσο χαρούμενη είμαι για το πόσο ειλικρινά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πόση δύναμη αντλώ από αυτούς, που αφήνουν κάθε φορά όλες τις δουλειές τους & έρχονται εκεί από την δικαστική αίθουσα απλά για να με στηρίξουν ψυχολογικά. Η οικογένεια που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει πίσω… Οι φίλοι ΜΟΥ», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Νωρίτερα η δικηγόρος των κατηγορουμένων, Σωτηρία Πανούσακη, δήλωσε ότι οι πελάτες της είναι αθώοι και έχουν υποστεί ζημιά από την υπόθεση. Σύμφωνα με την ίδια, έχει λάβει μήνυμα με σύνδεσμο σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου, όπου εμφανίζεται η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο παρόμοιου τύπου, το οποίο χρησιμοποιεί για να ενισχύσει τη θέση της περί αθωότητας των κατηγορουμένων.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη 1η Απριλίου, οπότε και αναμένεται η απολογία του δεύτερου κατηγορουμένου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις και η απόφαση του δικαστηρίου.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:05ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με απάτες κατά του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 7 κατηγορούμενοι

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Ο τέταρτος «πράσινος» τελικός

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βομβαρδίστηκαν πυρηνικά εργοστάσια και μεγάλες χαλυβουργίες - Με αντίποινα απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός influencer μετά από πυροβολισμούς έξω από γυμναστήριο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Η ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ με τον μεθυσμένο οδηγό - Είχε μαζί του τα ανήλικα παιδιά του

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα ναυτικών στον Περσικό Κόλπο: Ζουν ανάμεσα σε πτώματα συναδέλφων και χωρίς φαγητό

20:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «διαφωνούν» για την κακοκαιρία - Η ανάλυση Κολυδά

20:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto» - Δείτε την πρώτη 10άδα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «λευκή» Κρήτη από το διάστημα - Εντυπωσιακή δορυφορική λήψη μετά τις χιονοπτώσεις

19:58LIFESTYLE

Αντόνιο Μπαντέρας: Πώς το έμφραγμα που υπέστη τον οδήγησε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά χωρίς Γκραντ και Ρογκαβόπουλο με Μονακό

19:51ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Συγκρότησε ομάδα δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης της NASA μοιράστηκε εικόνα «διαστημικών πλοκαμιών» που εμφανίστηκαν στον ΔΔΣ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για την 17χρονη από τη Φυλή - Εντοπίστηκε στην Κρήτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με σχολικές τσάντες οι παίκτες του Ιράν – Ο λόγος της κίνησης αυτής

19:16LIFESTYLE

Τα δάκρυα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον Μπρούκλιν: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι 5 περιοχές που θα «χτυπήσει» η «μετεωρολογική βόμβα» - Νέα πρόβλεψη Καλλιάνου

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

20:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto» - Δείτε την πρώτη 10άδα

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

20:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «διαφωνούν» για την κακοκαιρία - Η ανάλυση Κολυδά

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Η ανεξέλεγκτη πορεία του ΙΧ με τον μεθυσμένο οδηγό - Είχε μαζί του τα ανήλικα παιδιά του

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός influencer μετά από πυροβολισμούς έξω από γυμναστήριο

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα ναυτικών στον Περσικό Κόλπο: Ζουν ανάμεσα σε πτώματα συναδέλφων και χωρίς φαγητό

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα» που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Συνελήφθησαν 12 άτομα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

19:58LIFESTYLE

Αντόνιο Μπαντέρας: Πώς το έμφραγμα που υπέστη τον οδήγησε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ