Οκτώ φορές ξαναέζησε τον εφιάλτη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο - Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

Snapshot Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn διακόπηκε για την 1η Απριλίου μετά από έντονη συναισθηματική φόρτιση και προβολή του επίμαχου βίντεο οκτώ φορές.

Ο πρώτος κατηγορούμενος δήλωσε ότι είναι ο μόνος που έχει υποστεί ζημιά, ενώ η Τούνη τόνισε πως δεν γνώριζε για την ύπαρξη της κάμερας.

Η Ιωάννα Τούνη ευχαρίστησε τους φίλους και τον σύντροφό της για την ψυχολογική στήριξη που της παρείχαν έξω από τη δικαστική αίθουσα.

Η δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε την αθωότητα των πελατών της και παρουσίασε βίντεο που, σύμφωνα με αυτήν, ενισχύει τη θέση τους.

Η δίκη θα συνεχιστεί με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου και τις αγορεύσεις πριν την τελική απόφαση.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής (27/03) στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn που αφορά την Ιωάννα Τούνη, με τον πρώτο κατηγορούμενο να απολογείται και να δηλώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι είναι «ο μόνος από τους εμπλεκόμενους που έχει υποστεί ζημιά», ενώ η γνωστή επιχειρηματίας αναγκάστηκε να ξαναζήσει τον «εφιάλτη» οκτώ φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφόσον έπρεπε να προβληθεί το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα.

Η δίκη, που εκκρεμεί από το 2017 και είχε αναβληθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, ξεκίνησε εκ νέου σήμερα, με έντονη συναισθηματική φόρτιση για την Ιωάννα Τούνη, η οποία ανέφερε πριν προβληθεί το επίμαχο βίντεο: «Με πληγώνει πολύ και δεν θέλω να το ξαναδώ».

Το βίντεο, που αποτέλεσε το κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης, προβλήθηκε συνολικά οκτώ φορές λόγω τεχνικών κωλυμάτων, ώστε η κάθε πλευρά να εξετάσει με λεπτομέρεια όλα τα κρίσιμα σημεία. Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τόνισε ότι η εντολέας του δεν γνώριζε για την ύπαρξη της κάμερας, ενώ ο κατηγορούμενος φαινόταν να γνωρίζει, κοιτάζοντας ευθέως τη συσκευή και χαμογελώντας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την προβολή του βίντεο το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η Ιωάννα Τούνη βγήκε εκτός της δικαστικής αίθουσας και κατευθύνθηκε προς την πλευρά που την περίμεναν οι φίλοι και ο σύντροφός της. Η Ιωάννα Τούνη -σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha- ήταν ψύχραιμη και ξεκίνησε να μιλά με τους παρευρισκόμενους πιθανότατα για τις εξελίξεις στην υπόθεση αλλά και όλα όσα συνέβησαν νωρίτερα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Δείτε το βίντο του Alpha:

Η Ιωάννα Τούνη, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δημοσίευσε στα social media φωτογραφία έξω από τη δικαστική αίθουσα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη φίλων και του συντρόφου της: «Εντυπωσιάζομαι τι βλέπω κάθε φορά που βγαίνω από την αίθουσα. Και ειλικρινά το πόσο χαρούμενη είμαι για το πόσο ειλικρινά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πόση δύναμη αντλώ από αυτούς, που αφήνουν κάθε φορά όλες τις δουλειές τους & έρχονται εκεί από την δικαστική αίθουσα απλά για να με στηρίξουν ψυχολογικά. Η οικογένεια που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει πίσω… Οι φίλοι ΜΟΥ», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Νωρίτερα η δικηγόρος των κατηγορουμένων, Σωτηρία Πανούσακη, δήλωσε ότι οι πελάτες της είναι αθώοι και έχουν υποστεί ζημιά από την υπόθεση. Σύμφωνα με την ίδια, έχει λάβει μήνυμα με σύνδεσμο σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου, όπου εμφανίζεται η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο παρόμοιου τύπου, το οποίο χρησιμοποιεί για να ενισχύσει τη θέση της περί αθωότητας των κατηγορουμένων.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη 1η Απριλίου, οπότε και αναμένεται η απολογία του δεύτερου κατηγορουμένου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις και η απόφαση του δικαστηρίου.

Διαβάστε επίσης