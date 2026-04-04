Δημητρακόπουλος: «Η ΕΛ.ΑΣ. είναι έξω από το σπίτι της Ιωάννας Τούνη και θέλει να τη συλλάβει»

Σημαντικές εξελίξεις έχει η υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, σχετικά με το revenge porn, μετά την απόφαση του δικατσηρίου το οποίοέκιρνε ένοχους τους κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι από τη Δικαιοσύνη.

Στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο τριών ετών με αναστολή, καθώς του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου. Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη βλάβη, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση των ποινών.

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία ενός εκ των καταδικασθέντων και αναφέροντας το όνομά του.

Στιγμιότυπο από το Instagram story της Ιωάννας Τούνη

Όπως έγινε γνωστό από τον προσωπικό της λογαριασμό - βρέθηκε στον ίδιο χώρο με εκείνον σε κατάστημα και παρότι ζήτησε από τους υπεύθυνους να τον απομακρύνουν, το αίτημά της δεν ικανοποιήθηκε. Η συγκεκριμένη κίνηση φαίνεται πως πυροδότησε νέα εξέλιξη στην υπόθεση.

«Δεν με ρώτησε για την ανάρτηση»

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» του Alpha, ανέφερε πως η αστυνομία βρέθηκε έξω από το σπίτι της.

«Δεν με ρώτησε για την ανάρτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Νομίμως λειτούργησε η αστυνομία».

Σημείωσε ότι ενδέχεται να εφαρμοστεί η διαδικασία του αυτοφώρου, ωστόσο υπογράμμισε: «Ο εισαγγελέας μπορεί να την αφήσει ελεύθερη, είναι πάραλογο να μείνει στα κρατητήρια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης. Ωστόσο, τόνισε πως αν ο εισαγγελέας αποφασίσει την κράτησή της, «θα είναι κάτι υπερβολικό», υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται για επικίνδυνο άτομο».

Την ίδια ώρα, η πλευρά της Ιωάννας Τούνη αναμένεται να ζητήσει την αύξηση των ποινών για τους καταδικασθέντες, επιμένοντας στη σοβαρότητα της υπόθεσης.

