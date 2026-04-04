Ιωάννα Τούνη: Βγήκε για φαγητό με τους φίλους της αφού αφέθηκε ελεύθερη - «Σίγουρα έχετε απορίες»

Ελεύθερη αφέθηκε η Ιωάννα Τούνη, έπειτα από τη σύλληψή της στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τη δημοσίευση φωτογραφίας ενός εκ των καταδικασθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση revenge porn.

Η γνωστή influencer διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης με φίλους της, όταν διαπίστωσε πώς στον ίδιο χώρο διασκεδάζει και ο ένας εκ των καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn. Με story της στο Instagram κατήγγειλε το σκηνικό, ενώ δημοσίευσε τη φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του άνδρα.

Αφού αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, η Ιωάννα Τούνη πήγε για φαγητό με τους φίλους της, όπως φαίνεται σε στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. «Σίγουρα έχετε πολλές απορίες... να φάμε πρώτα με την παρέα και μόλις χαλαρώσω σπίτι μιλάμε», έγραψε στο story της η γνωστή influencer, ενημερώνοντας το κοινό της ότι θα επανέλθει με περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενη ανάρτησή της.

Ο εκνευρισμός της Ιωάννας Τούνη όταν βλέπει στο νυχτερινό κέντρο έναν εκ των καταδικασθέντων- Βίντεο

Σε βίντεο θαμώνα που δημοσιεύθηκε στο Tik Tok η γνωστή influencer φαίνεται πολύ αναστατωμένη με την παρέα της να προσπαθεί να την καθησυχάσει. Σε κάποια στιγμή πλησιάζει το τραπέζι της ένας από τους υπεύθυνους του νυχτερινού κέντρου και ακολουθεί ένας έντονος διάλογος με την Ιωάννα Τούνη να είναι εμφανώς εκνευρισμένη.

Πρόκεται για τη στιγμή που ζητά από τον υπεύθυνο να διώξει από το κέντρο τον άνδρα που καταδικάστηκε για την υπόθεση revenge porn εις βάρος της, με το αίτημά της να μην γίνεται δεκτό. Λίγο μετά η Ιωάννα Τούνη που βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση φαίνεται να βάζει τα κλάματα.

