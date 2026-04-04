«Χείμαρρος» ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την σύλληψη της Ιωάννας Τούνη: «Δεν έχω λόγια»

Για την σύλληψη της Ιωάννας Τούνη, έπειτα από την δημοσιοποίηση βίντεο όπου φαίνεται ένας εκ των δύο καταδικασμένων για την υπόθεση revenge porn σε βάρος της, μίλησε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος στον Alpha.

Ο γνωστός ποινικολόγος δήλωσε ότι η ίδια απολογείται αυτή την ώρα στην Αστυνομία Θεσσαλονίκης, καταθέτει τις θέσεις της και η εισαγγελέας αναμέται να δώσει εντολή να αφεθεί ελεύθερη, διαφορετικά θα οριστεί δικάσιμος.

Με αιχμηρή δήλωσή του ο γνωστός ποινικολόγος ανέφερε ότι είναι έκπληκτος με την ταχύτητα της αστυνομίας σε αυτή την περίπτωση, όταν σε άλλα σοβαρότερα περιστατικά όπως ενδοοικογενειακή βία, δεν έχει σπεύσει τόσο άμεσα. «Να πω στον φίλο μου τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να δώσει συγχαρητήρια στην Αστυνομία της Θεσσαλονίκης για την ταχύτητά της να συλλάβει μία γυναίκα που έπεσε θύμα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για κακούργημα, ενώ τόσα χρόνια η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν έδειξε ταχύτητα ως προς την διαλεύκανση της υπόθεσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Το χρονικό

Η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν με φίλους της στο νυχτερινό κέντρο, Barbarella για να γιορτάσει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση revenge porn εις βάρος της, όταν διαπίστωσε ότι στον ίδιο χώρο βρισκόταν ένας εξ'αυτών.

Η αντίδρασή της και η αποχώρηση

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω αναρτήσεων στα social media, η παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου την αιφνιδίασε και την ενόχλησε έντονα. Απευθύνθηκε στους υπεύθυνους του χώρου ζητώντας να απομακρυνθεί, θεωρώντας ότι δεν μπορούσαν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο.

Ωστόσο, το αίτημά της δεν ικανοποιήθηκε. Έτσι, αποφάσισε να αποχωρήσει μαζί με την παρέα της, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της δημοσίως. Μάλιστα, προχώρησε και στη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται ο άνδρας, αναφέροντας το όνομά του.

