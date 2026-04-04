Αφέθηκε ελεύθερη η Ιωάννα Τούνη

Η γνωστή influencer συνελήφθη έπειτα από δημοσιοποίηση φωτογραφίας του ενός εκ των δύο καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn

Ανθή Κουρεντζή

Ελεύθερη αφέθηκε η Ιωάννα Τούνη, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της για τη δημοσίευση φωτογραφίας στα social media ενός εκ των δύο καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn.

Σε δηλώσεις του στον Alpha, νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4), ο δικηγόρος της γνωστής influencer Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι αυτή θα ήταν η φυσική εξέλιξη της κατάστασης, διαφορετικά θα οριζόταν δικάσιμος, όπου εκεί θα αφηνόταν ελεύθερη.

Με αιχμηρή δήλωσή του στον Alpha ο γνωστός ποινικολόγος ανέφερε ότι εξεπλάγη με την ταχύτητα σύλληψης της πελάτισσάς του, όταν σε σοβαρότερα περιστατικά, όπως ενδοοικογενειακή βία, δεν έχουν σπεύσει τόσο άμεσα. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τον προέτρεψε να δώσει συχγαρητήρια στην Αστυνομία Θεσσαλονίκης για την άμεση επέμβαση, κάτι που δεν συνέβη με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκήματος στην περίπτωση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Δημογλίδου για Δημητρακόπουλο: «Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης προστατεύει όλους τους πολίτες όσο πιο γρήγορα μπορεί»

Έπειτα από τις αιχμές του γνωστού ποινικολόγου για την σύλληψη της γνωστής influencer, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, με παρέμβασή της στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν γίνεται», δήλωσε: «Η Αστυνομία της Θεσσαλονίκης προστατεύει τους αδύναμους ανθρώπους και φυσικά τις γυναίκες και τα παιδιά και σπεύδει όσο πιο γρήγορα μπορεί», ενώ όσον αφορά τη διαδικασία του αυτοφώρου, πρόσθεσε ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις πού θα εφαρμόζεται ο Νόμος και πού όχι.

Διαβάστε επίσης

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»

23:46TRAVEL

Άμστερνταμ: Η μαγεία της «Βενετίας του Βορρά» μέσα από τα κανάλια και την τέχνη

Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απευθύνει παγκόσμια έκκληση: Δράστε τώρα, αύριο θα είναι πολύ αργά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική έκκληση γιατρού για τη ζώνη ασφαλείας και στο πίσω κάθισμα: «Οδηγός και συνοδηγός δεν έπαθαν τίποτα, 18 χρονών παιδί έμεινε παραπληγικό»

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ