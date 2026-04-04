Αφέθηκε ελεύθερη η Ιωάννα Τούνη

Ελεύθερη αφέθηκε η Ιωάννα Τούνη, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της για τη δημοσίευση φωτογραφίας στα social media ενός εκ των δύο καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn.

Σε δηλώσεις του στον Alpha, νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4), ο δικηγόρος της γνωστής influencer Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι αυτή θα ήταν η φυσική εξέλιξη της κατάστασης, διαφορετικά θα οριζόταν δικάσιμος, όπου εκεί θα αφηνόταν ελεύθερη.

Με αιχμηρή δήλωσή του στον Alpha ο γνωστός ποινικολόγος ανέφερε ότι εξεπλάγη με την ταχύτητα σύλληψης της πελάτισσάς του, όταν σε σοβαρότερα περιστατικά, όπως ενδοοικογενειακή βία, δεν έχουν σπεύσει τόσο άμεσα. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τον προέτρεψε να δώσει συχγαρητήρια στην Αστυνομία Θεσσαλονίκης για την άμεση επέμβαση, κάτι που δεν συνέβη με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκήματος στην περίπτωση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Δημογλίδου για Δημητρακόπουλο: «Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης προστατεύει όλους τους πολίτες όσο πιο γρήγορα μπορεί»

Έπειτα από τις αιχμές του γνωστού ποινικολόγου για την σύλληψη της γνωστής influencer, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, με παρέμβασή της στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν γίνεται», δήλωσε: «Η Αστυνομία της Θεσσαλονίκης προστατεύει τους αδύναμους ανθρώπους και φυσικά τις γυναίκες και τα παιδιά και σπεύδει όσο πιο γρήγορα μπορεί», ενώ όσον αφορά τη διαδικασία του αυτοφώρου, πρόσθεσε ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις πού θα εφαρμόζεται ο Νόμος και πού όχι.

Διαβάστε επίσης