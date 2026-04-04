Ο εκνευρισμός της Ιωάννας Τούνη όταν βλέπει στο νυχτερινό κέντρο έναν εκ των καταδικασθέντων- Βίντεο

Αντιμέτωπη με έναν εκ των δύο καταδικασθέντων βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Παρασκευής (3/4) σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε βίντεο θαμώνα που δημοσιεύθηκε στο Tik Tok η γνωστή influencer φαίνεται πολύ αναστατωμένη με την παρέα της να προσπαθεί να την καθησυχάσει. Σε κάποια στιγμή πλησιάζει το τραπέζι της ένας από τους υπεύθυνους του νυχτερινού κέντρου και ακολουθεί ένας έντονος διάλογος με την Ιωάννα Τούνη να είναι εμφανώς εκνευρισμένη.

Πρόκεται για τη στιγμή που ζητά από τον υπεύθυνο να διώξει από το κέντρο τον άνδρα που καταδικάστηκε για την υπόθεση revenge porn εις βάρος της, με το αίτημά της να μην γίνεται δεκτό. Λίγο μετά η Ιωάννα Τούνη που βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση φαίνεται να βάζει τα κλάματα.

Η αντίδρασή της και η αποχώρηση

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω αναρτήσεων στα social media, η παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου την αιφνιδίασε και την ενόχλησε έντονα. Απευθύνθηκε στους υπεύθυνους του χώρου ζητώντας να απομακρυνθεί, θεωρώντας ότι δεν μπορούσαν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο.

Ωστόσο, το αίτημά της δεν ικανοποιήθηκε. Έτσι, αποφάσισε να αποχωρήσει μαζί με την παρέα της, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της δημοσίως. Μάλιστα, προχώρησε και στη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται ο άνδρας, αναφέροντας το όνομά του.

Το πρώι του Σαββάτου (4/4) η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου έπειτα από καταγγελία για την δημοσιοποίηση φωτογραφίας στα social media όπου απεικονίζεται ο ένας εκ των καταδικασθέντων, ενώ λίγες ώρες μετά αφέθηεκ ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.

«Χείμαρρος» ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την σύλληψη της Ιωάννας Τούνη: «Δεν έχω λόγια»

Με αιχμηρή δήλωσή του στον Alpha ο γνωστός ποινικολόγος ανέφερε ότι εξεπλάγη με την ταχύτητα σύλληψης της πελάτισσάς του, όταν σε σοβαρότερα περιστατικά, όπως ενδοοικογενειακή βία, δεν έχουν σπεύσει τόσο άμεσα. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τον προέτρεψε να δώσει συχγαρητήρια στην Αστυνομία Θεσσαλονίκης για την άμεση επέμβαση, κάτι που δεν συνέβη με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκήματος στην περίπτωση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Δημογλίδου για Δημητρακόπουλο: «Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης προστατεύει όλους τους πολίτες όσο πιο γρήγορα μπορεί»

Έπειτα από τις αιχμές του γνωστού ποινικολόγου για την σύλληψη της γνωστής influencer, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, με παρέμβασή της στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν γίνεται», δήλωσε: «Η Αστυνομία της Θεσσαλονίκης προστατεύει τους αδύναμους ανθρώπους και φυσικά τις γυναίκες και τα παιδιά και σπεύδει όσο πιο γρήγορα μπορεί», ενώ όσον αφορά τη διαδικασία του αυτοφώρου, πρόσθεσε ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις πού θα εφαρμόζεται ο Νόμος και πού όχι.

Διαβάστε επίσης