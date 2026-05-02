ΗΠΑ: Ενέκριναν πώληση Patriot στο Κατάρ - Ισραήλ, Κουβέιτ και ΗΑΕ θα λάβουν στρατιωτικό εξοπλισμό

Η Ουάσινγκτον ενέκρινε την πώληση ενός αντιπυραυλικού συστήματος Patriot προς περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια στο Κατάρ, το οποίο έγινε στόχος πληγμάτων της Τεχεράνης κατά την διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η πώληση συστημάτων Patriot στο Κατάρ απαντά σε μια «επείγουσα ανάγκη» που έχει στόχο «τη βελτίωση της ασφάλειας μιας φίλιας χώρας», που είναι αντιμέτωπη «με τρέχουσες και μελλοντικές απειλές», σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έδωσαν επίσης άδεια για την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή σε Ισραήλ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως επεσήμανε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας από το Κογκρέσο να εγκρίνει τις πωλήσεις αυτές.

Αυτές οι εξουσιοδοτήσεις, που δόθηκαν από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζουν τους «στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας» των ΗΠΑ, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς οι χώρες που θα λάβουν αυτόν τον στρατιωτικό εξοπλισμό έγιναν όλες στόχος ιρανικών επιθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το Ισραήλ προτίθεται να αποκτήσει συστήματα APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) εκτιμώμενης αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων, το Κατάρ πυραύλους Patriot και συναφή εξοπλισμό αξίας 4,01 δισεκ. δολαρίων καθώς και APKWS αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων, το Κουβέιτ σύστημα διοίκησης IBCS (Integrated Battle Command System) αξίας 2,5 δισεκ. δολαρίων, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα APKWS αξίας 147,6 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

